"Ja, ich werde auf jeden Fall für die Nationalmannschaft spielen diesen Sommer" , sagte der 23 Jahre alte Aufbauspieler der Atlanta Hawks in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe schon vorher gesagt, dass ich immer, wenn ich gesund bin und mich bereit fühle, dass ich immer spielen werde und für die deutsche Nationalmannschaft zur Verfügung stehe."

Drei Tage nach seiner 27-Punkte-Gala in Denver kam Schröder am Montag (26.12.16) beim 90:104 in Minnesota zwar nur auf acht Punkte. Trotzdem geht seine Karriere in der NBA steil nach oben. Schröder war im Sommer von Trainer Mike Budenholzer in Atlantas Startformation befördert worden. Um sich auf die neue Rolle vorzubereiten, hatte er auf die EM -Qualifikation verzichten müssen. "Am Coach" , sagt er, "liebe ich, dass er nie zufrieden ist." In der besten Basketball-Liga der Welt will Schröder nun zu einem der besten Pointguards reifen. "In drei Jahren will ich Allstar sein."

Verdient viel Geld in der NBA