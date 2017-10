Bonn feiert ersten Sieg in der Champions League

Bonn kam nicht gut ins Spiel und lag schnell mit 2:10 zurück. Trainer Predrag Krunic nahm umgehend eine Auszeit. Die Rheinländer verteidigten fortan besser, in der Offensive lief es erst in der Schlussphase rund. Ein Dreier von Ron Curry brachte Bonn in der letzten Minute des ersten Viertels auf 16:18 heran.

Im zweiten Durchgang zogen die Hausherren schnell auf 27:18 davon. Erst nach fünf Minuten bedeutete ein Dreier von Josh Mayo die ersten Bonner Punkte im Viertel. Bis auf zwei Punkte kamen die Baskets heran, doch die Griechen legten einen erneuten Lauf hin und führten schnell wieder mit zehn Punkten. Für Bonn ging es mit einem 29:39-Rückstand in die Halbzeitpause.

Starke zweite Halbzeit von Bonn

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der Bundesligist zunächst große Schwierigkeiten mit der aggressiven Verteidigung von Saloniki. Erst Mitte des dritten Viertels kam Bonn wirklich ins Spiel. Ein 7:0-Lauf durch Nemanja Djurisic und Mayo verkürzte den Rückstand auf zwei Punkte (43:45). Mit einem Dreier sorgte Mayo wenig später sogar für die erste Bonner Führung seit Spielbeginn (51:49).

Mit 53:53 ging es ins Schlussviertel. Durch schnelle Punkte von Curry und Malcolm Hill ging Bonn nach knapp fünf Minuten erstmals mit vier Punkten in Führung (62:58). Eine Minute vor dem Ende konnte sich Bonn durch einen Korbleger von Djurisic auf fünf Punkte absetzen (71:65). Bis zur Schlusssirene gaben die Baskets die Führung nicht mehr her. Überragender Akteur bei Bonn war Julian Gamble mit 20 Punkten und acht Rebounds. Josh Mayo steuerte 17 Zähler bei.

Am Samstag (04.11.2017) treten die Rheinländer in der Bundesliga bei Science City Jena an.