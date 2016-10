Phoenix Hagen wird Insolvenz anmelden

Phoenix Hagen ist das Geld ausgegangen. Mal wieder. Schon vor der Saison stand der Hagener Bundesligist vor der Pleite und konnte erst in letzter Minute gerettet werden. Hagen hatte die Lizenz für die Liga nur erhalten, weil der Verein einen umfassenden Sanierungsplan vorgelegen konnte. Schon damals drückte die Liga beide Augen zu.

Kein Geld - „nicht nachvollziehbar“

Entsprechend irritiert reagiert der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga BBL auf die drohende Insolvenz. Dass Hagen nun schon wieder kein Geld habe, sei „nicht nachvollziehbar“ , wundert sich BBL-Chef Stefan Holtz: „Die Zahlen, die uns im Oktober fristgerecht vorgelegt wurden, haben sich im Vergleich zu denen aus dem Juli erheblich negativ verändert. Wie es dazu kommen konnte, werden wir nun mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter aufarbeiten.“

Geringe Zuschauereinnahmen

Der Verein selber hat zwar bei der Basketball-Bundesliga den Insolvenzantrag angekündigt, hüllt sich darüber hinaus aber in Schweigen. Dem Vernehmen nach hängt die finanzielle Schräglage mit dem schlechten sportlichen Verlauf der Saison zusammen. Phoenix hatte die ersten fünf Spiele verloren. Das hat viele Fans abgeschreckt. Der Zuschauerschnitt liegt 600 Besucher unter dem des Vorjahres. Dadurch fehlen bisher 50.000 Euro in der Kasse.

Spiel Phoenix Hagen gegen BG Göttingen

Zudem fehlen dem Verein erhebliche Sponsoreneinnahmen, mit denen er fest gerechnet hatte. Wegen der Erkrankung des ehemaligen Geschäftsführers in der Sommerpause hatte Phoenix es versäumt, neue Sponsoren zu akquirieren. Das finanzielle Loch konnte auch durch die deutliche Erhöhung der Ticketpreise nicht gestopft werden.

Vier Punkte Abzug

Der Verein will sich im Laufe des Tages zur Insolvenz äußern. Offenbar müssen vorher noch rechtliche Fragen geklärt werden. Die Basketball-Bundesliga BBL hat Phoenix Hagen bereits angedroht, vier Punkte abzuziehen. So sieht es die Spielordnung der Liga bei einer Insolvenz vor. Da Hagen noch keine Punkte gewonnen hat, könnte der Verein mit Minuspunkten in die nächsten Spiele gehen. Im schlimmsten Fall könnte Phoenix Hagen die Lizenz entzogen werden, dann stünde der Klub als erster Absteiger fest.

Die Pleite von Phoenix ist bereits die zweite im Hagener Basketball. 2003 hatte bereits der Bundesligist Brandt Hagen Insolvenz angemeldet. Phoenix will den Spielbetrieb trotz der Insolvenz aufrecht erhalten. Ob die Basketball-Bundesliga bei dem Plan mitspielt, ist allerdings mehr als fraglich. Am Sonntag steht das nächste Spiel in Bonn bei den Telekom Baskets an. Es ist unklar, ob das Spiel tatsächlich stattfinden wird.