Phoenix Hagen rechnet nicht mehr mit Klassenerhalt

"Ob wir sportlich den Klassenerhalt schaffen, ist nicht so wahrscheinlich" , sagte Geschäftsführer Patrick Seidel am Donnerstag (20.10.2016) auf einer Pressekonferenz in Hagen. Die Basketball-Bundesliga (BBL) bestätigte indes in einer Mitteilung, dass den Hagenern gemäß Liga-Statuten vier Punkte abgezogen werden.

Keine Spielerverkäufe geplant

Der Erstligist hatte in dieser Woche Insolvenz in Eigenregie beantragt und strebt eine Sanierung an. Das Amtsgericht hat dem Plan zugestimmt. Die Hagener wollen den Spielbetrieb auf jeden Fall aufrecht erhalten, Spieler sollen zunächst nicht verkauft werden. "Das hängt aber von der weiteren Entwicklung ab" , sagte Berater Dirk Andres.

Zwischenbilanz im kommenden Monat

Ende November soll eine erste Zwischenbilanz gezogen werden. Ziel sei, im März einen neuen Lizenzantrag zu stellen, betonte Seidel. Phoenix steht nach fünf Niederlagen in fünf Partien mit minus vier Punkten derzeit abgeschlagen am Tabellenende.

Die Hagener sind aufgrund rückläufiger Zuschauerzahlen und zu geringer Sponsorengelder in Schwierigkeiten geraten. Jetzt will das Management auf Zuschauer und Sponsoren zugehen. Ursache für den Zuschauerrückgang seien vermutlich die deutliche Preiserhöhung im Sommer und zuletzt ausbleibende Leistungen.

Insolvenzgeld für drei Monate

"Der Spielbetrieb ist zunächst nicht gefährdet" , sagte Andres. Das Management habe rechtzeitig die Konsequenzen gezogen. "Es gibt noch liquide Mittel." Im Insolvenzverfahren erhält der Club zusätzlich für drei Monate Insolvenzgeld. Mannschaft und Mitarbeiter wurden am Donnerstag über die Entwicklung informiert. Die nächste Partie bestreitet Phoenix am 23. Oktober gegen die Telekom Baskets Bonn.

Stand: 20.10.2016, 17:31