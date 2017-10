Phoenix Hagen trauert um Cheftrainer Matthias Grothe

Traurige Nachricht für Phoenix Hagen: Chefcoach Matthias Grothe ist am Dienstagmorgen (31.10.2017) nach langer, schwerer Krankheit verstorben. " Wir sind sprachlos und mit unseren Gedanken bei Matzes Familie und Freunden ", teilte der Basketball-Verein via Facebook mit. Aus diesem Grund wurde das Heimspiel der "Feuervögel" am Nachmittag gegen Zweitliga-Tabellenführer Rasta Vechta abgesagt.

Günther sprang für erkrankten Grothe ein

Grothe litt an Lymphdrüsenkrebs und war bereits seit zehn Monaten in medizinischer Behandlung. Vor Saisonbeginn stand er kurz vor der Entlassung aus dem Krankenhaus, bevor er einen Rückschlag erlitt. Im September informierte er den Klub dann, dass er seinen Aufgaben als Coach aus gesundheitlichen Gründen auf unbestimmte Zeit nicht nachkommen könne. Das Traineramt in Hagen hatte daher in der Vorbereitung zunächst Co-Trainer Kai Schulze übernommen, seit Saisonstart steht Phoenix-Urgestein Dietmar Günther an der Seitenlinie.

Damals war Geschäftsführer Patrick Seidel noch optimistisch, Grothe schon bald wieder auf dem Feld zu sehen: " Matthias macht Fortschritte. Er ist mental stark und optimistisch, im Laufe der Saison zurück zu sein. Dennoch ist klar, dass er nicht kurzfristig in ein, zwei Wochen gesund an der Seitenlinie steht. Das operative Geschäft im sportlichen Bereich muss bis dahin bestmöglich abgedeckt sein. Seine Position bleibt davon unberührt. Wenn Matthias gesundheitlich soweit ist, steht er als Cheftrainer auf dem Feld. "

Grothe stieg schon als Spieler mit Hagen auf

Grothe bestritt von 1998 bis 2002 insgesamt 116 Bundesligaspiele für Brandt Hagen. Seit 2004 stand er für den neugegründeten Verein Phoenix Hagen auf der Platte und stieg mit der Mannschaft als Kapitän 2009 in die Bundesliga auf.

Ungeachtet seiner Krankheit hatte Grothe die Iserlohn Kangaroos in der vergangenen Saison als Trainer in die Play-Offs der ProB geführt. In diesem Sommer kehrte er als Coach nach Hagen zurück und stellte nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga ein neues Team zusammen. Nun hat Grothe den Kampf gegen den Krebs im Alter von nur 39 Jahren verloren.

"Dem Basketball mit vollem Herzen verbunden"

Auch der Deutsche Basketball Bund zeigte sich geschockt vom Tod des ehemaligen Jugend-Nationalspielers und Nachwuchs-Bundestrainers. " Wir sind entsetzt und in Gedanken bei seiner Frau und seinen beiden Kindern. Ich habe Matthias seit der U18 gut gekannt, er war ein toller Mensch und dem Basketball immer mit vollem Herzen und großer Begeisterung verbunden. Er wird uns sehr fehlen und wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren ", wurde DBB-Präsident Ingo Weiss in einer Mitteilung zitiert.

Stand: 31.10.2017, 11:58