NBA - Russell Westbrook holt sich 55 Jahre alten Rekord

Russell Westbrook bricht in der NBA derzeit Rekorde in Serie. Kein Wunder, dass er als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den Titel des Most Valuable Players gilt.