NBA - Manu Ginobili und die "Altherren-Liga"

Sportschau | 25.08.2017 | 01:01 Min. | Verfügbar bis 25.08.2018 | Das Erste

Mit 40 Jahren hat Manu Ginobili seinen Vertrag in der NBA noch einmal verlängert. Am Ende des Vertrags würde er in die Top Ten der ältesten aktiven Spieler der NBA-Geschichte aufrücken. An den ältesten Spieler kommt Ginobili aber noch länger nicht ran.