NBA - Die Zwischenbilanz der fünf Deutschen

Daniel Theis (Boston Celtics)

Team-Bilanz: 26 Siege / 9 Niederlagen / Siegquote 74 Prozent / 1. Platz in der Eastern Conference

Persönliche Bilanz: Ein halber Assist im Durchschnitt pro Partie - daran kann Theis sicher noch arbeiten, auch wenn er nur knapp 13 Minuten pro Partie auf dem Parkett steht. Der als Center und Power Forward eingesetzte 2,06-Meter-Mann trifft jeden zweiten Wurf, im Saisonschnitt liegt er bei 4,3 Punkten pro Spiel und knapp vier Rebounds. Immerhin: Zuletzt stieg seine Einsatzzeit auf 17 bis 20 Minuten.

Daniel Theis

Paul Zipser (Chicago Bulls)

Team-Bilanz: 10 Siege / 21 Niederlagen / Siegquote 32 Prozent / 14. Platz in der Eastern Conference

Persönliche Bilanz: Bei der Spielzeit, der Punktausbeute und den Rebounds sind Zipsers Werte denen von Theis sehr ähnlich. 3,8 Punkte und knapp 3 Rebounds hat er auf dem Saisonstatistikzettel, einen Korb pro Partie bereitet er durchschittlich in seinen knapp 16 Minuten Spielzeit pro Match vor. Schwach sind seine 55,6 Prozent Freiwurfquote, das hat ein bisschen was von Shaqille O'Neal.

Paul Zipser (r.)

Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

Team-Bilanz: 9 Siege / 23 Niederlagen / Siegquote 28 Prozent / 14. Platz in der Western Conference

Persönliche Bilanz: Zipser müsste mal bei Dirk Nowitzki in die Freiwurfschule, der auf seine älteren Tage immer noch über der 90-Prozent-Marke liegt. Die Play-offs sind in weiter Ferne, aber der Würzburger selbst hat die Saison bereits als Neuaufbau und Übergang bezeichnet, er ist also auch bei inzwischen nur noch 11,4 Punkten, 5,5 Rebounds und 1,7 Assists im Schnitt mit sich im Reinen. Wichtig für sein Team ist der zwölfmalige Allstar mit all seiner Erfahrung natürlich immer noch, das zeigen seine 32 Einsatzminuten, die erst in den letzten Partien etwas abnahmen.

Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks

Maxi Kleber (Dallas Mavericks)

Team-Bilanz: 9 Siege / 23 Niederlagen / Siegquote 28 Prozent / 14. Platz in der Western Conference

Persönliche Bilanz: Der 2014er-Draft hatte zuletzt eine Reihe von Partien dabei, in denen er auf mehr Einsatzzeit kam als "Dirkules". Der Forward trifft immerhin zwei Drittel seiner Freiwürfe, liegt bei den Field Goals über 50 Prozent und macht im Saisonschnitt knapp sechs Punkte pro Spiel. 3,5 Rebounds sind in Ordnung, 0,6 Assists extrem ausbaufähig. Sein Highlightspiel hatte er zuletzt gegen die Spurs, als er 75 Prozent von der Dreierlinie traf und auf starke 21 Punkte kam.

Maximilian Kleber

Dennis Schröder (Atlanta Hawks)

Team-Bilanz: 7 Siege / 24 Niederlagen / Siegquote 22 Prozent / 15. Platz in der Eastern Conference

Persönliche Bilanz: Die Sicherheit von der Dreierlinie ist Schörder ein bisschen abhanden gekommen, da war er schonmal besser als 30,4 Prozent - er wirft aber auch sehr selten von draußen. Ansonsten sind die Werte des Spielmachers klasse: Er spielt im Schnitt deutlich mehr als eine halbe Stunde, liegt bei 19,4 Punkten, drei Rebounds und starken 6,7 Assists pro Partie, und er verwandelt 85 Prozent der Freiwürfe. Für die Play-offs wird es aller Voraussicht nach trotzdem kaum noch reichen.

Dennis Schröder

ch | Stand: 22.12.2017, 17:54