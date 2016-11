Joel Embiid - Philadelphias Hoffnung auf bessere Zeiten

Schaut man sich das Rookie-Ranking der NBA an, stellt man schnell fest: Aktuell ist der Wettlauf um die Krone der Liga-Neulinge eher ein Rennen zwischen einigen talentierten Rennpferden und einem Formel-1-Boliden. Joel Hans Embiid von den Philadelphia 76ers liegt bei Punkten, Rebounds, Blocks und der Effizienz-Rate (jeweils pro absolviertem Spiel) klar vorn, und auch die Quote beim Drei-Punkte-Wurf ist mit 58 Prozent der zweitbeste Wert unter den Neulingen.

Das alles, obwohl Embiid mit seinen 2,13 Meter, seinen 113 Kilogramm Körpergewicht und der beeindruckenden Spannweite von 2,31 Meter kein filigraner Guard, sondern ein robuster Center ist.

Lange Leidenszeit

In den Draftjahrgängen 2016 und 2015 sucht man seinen Namen aber vergeblich, denn Embiid wurde bereits 2014 von den 76ers an dritter Stelle ausgewählt. Ein komplizierter Fußbruch mit mehreren Operationen sorgte jedoch dafür, dass er seine ersten beiden NBA-Saisons komplett verpasste. Zwischenzeitlich war nicht klar, ob der inzwischen 22-Jährige Kameruner überhaupt jemals ein Spiel in der besten Basketballliga der Welt absolvieren würde - und sein Team, das mit einer deutlich früheren Genesung gerechnet hatte, schnitt in beiden Spielzeiten katastrophal ab.

In der Preseason 2016 meldete sich Embiid jedoch gesund, absolvierte eine starke Vorbereitung und zeigt nun auch in der Regular Season, dass man in der city of brotherly love berechtigterweise auf ihn gesetzt hatte. Unter den Rookies ist er mit 18,8 Punkten im Schnitt mehr als acht Zähler vor der Nummer zwei in dieser Kategorie, auch bei den Blocks ist sein Vorsprung mehr als deutlich.

Unfassbare Spannweite: Joel Embiid beim Block

Die Werte sind eigentlich sogar noch außergewöhnlicher, denn Embiid wird aufgrund seiner Verletzungshistorie von Trainer Brett Brown nur dosiert eingesetzt, 22 Spielminuten sind im Vergleich zu anderen Spielern, die Leistungsträger ihres Teams sind, sehr wenig. Bei einer Hochrechnung der Ausbeute auf die gesamte Spielzeit pro Spiel gesehen, würde Embiid im ligaweiten Ranking Rang drei belegen - zwischen Stars wie Russell Westbrook und Damian Lillard.

Unfassbar lernfähig

Natürlich ist das alles nur Theorie, und Embiid muss erst noch nachweisen, dass er diese Leistung auch konstant über mehrere Spiele und mehr Minuten konservieren kann, doch beachtlich ist seine Performance schon jetzt. Weitere bemerkenswerte Fakten: Embiid begann erst mit 15 mit dem Basketball, wollte eigentlich Volleyball-Profi werden. Nur ein Jahr später wurde er bei einem Auswahlcamp in Kamerun von NBA-Profi Luc Mbah a Moute entdeckt und zog kurz darauf in die USA , es folgten High School, College und jetzt eben die NBA.

Nachdem Embiid zunächst in Kamerun auf dem Flügel eingesetzt worden war, bekam er von seinen Coaches eines Tages ein Videoband mit Spielszenen aus der NBA vorgelegt. Er sollte sich einfach die Bewegungen der Spieler ansehen, sich möglicherweise etwas abschauen und vielleicht auch ein bisschen motiviert werden, eines Tages dieses Level zu erreichen. Das Videoband entpuppte sich als wichtiger Faktor in der Karriere des jungen Mannes aus Yaounde.

Sein wie "The Dream"

"Ich will so sein wie Olajuwon" , lautete sein Fazit nach dem Video. Sein wie "Hakeem The Dream"? Das sind große Ambitionen. Der Center der Houston Rockets war zu seiner Blütezeit die dominierende Figur der Liga, gewann zweimal den NBA-Titel, wurde MVP und gilt als einer der besten Center aller Zeiten. Das Spannende an Olajuwon: Seine Beinarbeit und seine Beweglichkeit waren für einen Center der 90er Jahre einzigartig und wurden auch danach nie mehr so wirklich erreicht.

Doch tatsächlich kommt man heute kaum umhin, Embiid zu attestieren, dass seine Bewegungen an The Dream erinnern. Ein guter Jumpshot, sehr ordentliche Bewegungen im Post, eine ungemeine Beweglichkeit und eine Aufmerksamkeit in der Defensive, die zwar noch verbesserungswürdig, für einen Rookie aber schon bemerkenswert ist.

Ein Twitter-Video, das er auch auf seiner eigenen Seite retweetete, zeigt diese Ähnlichkeit. Überhaupt ist Embiid auf Twitter sehr aktiv. Dort zeigt er einen Humor, der bisweilen in seiner Anfangszeit vor zwei Jahren noch öfter mal über die Strenge schlug, inzwischen aber auch immer wieder vor Selbstironie strotzt. Embiid ist gereift, die zwei Jahre Verletzungspause haben ihn demütiger gemacht.