Paul Zipser saß in der Umkleidekabine der Chicago Bulls und sah nicht gut aus. “Ich habe alles gegeben und bin erstmal fertig” , sagte der 22-Jährige. Chicago hatte gerade in der Verlängerung bei den Houston Rockets 117:121 verloren. Zipser stand 29:01 Minuten auf dem Parkett - eine erstaunliche Zahl für jemanden, der bis zum Frühjahr noch für Bayern München in der Bundesliga aktiv war.

In Houston hatte Trainer Fred Hoiberg seinen deutschen Liganeuling in der Verlängerung sogar gegen Rockets-Superstar James Harden gestellt. Eine Ehre, aber auch eine Lektion für Zipser. Er dürfe, meinte er hinterher selbstkritisch, jemanden nicht so verteidigen, dass dieser dann die Würfe über ihn hinweg treffe.

Aufforderung von Dwayne Wade

Während Zipser ein wenig mit sich haderte, zog sich vier Meter entfernt Dwyane Wade um. Er ist zusammen mit Jimmy Butler der prominenteste Profi im Bulls-Kader. Wade betont, dass zu Beginn des Trainingslagers niemand so Recht wusste, was Zipser so drauf habe. Und so musste er dem deutschen Nationalspieler stets zurufen, dass er doch bitte werfen solle, wenn er freistehe. Zipser hat sich das zu Herzen genommen. Er wirft, wenn er die Chance hat, oder zieht mit dem Ball aggressiv zum Korb - nicht nur im Training, sondern längst auch schon im Spiel. “Ich fühle mich gut, habe Selbstvertrauen, einen guten Rhythmus” , sagt er gegenüber sportschau.de.

Als die Bulls im Herbst in die Saison starteten, hatte Zipser seinen Platz auf der Bank. Wenn ein Spiel entschieden war, durfte er in der Schlussphase mal ran. Sobald es jedoch wirklich wichtig wurde, schaute Zipser von draußen zu. Sich jede Einsatzminute erkämpfen lautete damals sein Ziel.

Der Trainer attestiert ihm einen "hohen Basketball-Sachverstand"

Nur drei Monate später stellt sich nicht mehr die Frage, ob dieser Paul Viktor Louis Zipser spielen wird, sondern nur, wie lange. “Ich habe Chancen bekommen, die ich genutzt habe und mir dadurch Vertrauen im Team und bei den Trainern erarbeitet” , resümiert er. Hoiberg betont, dass er mit Zipser “sehr zufrieden” sei. Er verfüge über “einen hohen Basketball-Verstand” , so Hoiberg.

Vor knapp drei Wochen hatte er Zipser beim Gastspiel in New York erstmals in die Starting Five gestellt. Dabei war der 2,03 Meter große Flügelspieler schon am Abend zuvor fest davon ausgegangen, bei den Washington Wizards von Beginn an dabei zu sein - saß dann aber als Einziger das ganze Spiel auf der Bank. Anschließend, erinnert sich Zipser, sei er schon ein wenig enttäuscht gewesen. Doch 24 Stunden später war alles vergessen.

Der Unbekannte gegen Superstar Carmelo Anthony

Er stand bei den New York Knicks von Beginn an auf dem Parkett - und das in Amerikas heiligster Halle, dem Madison Square Garden. Sein Gegenspieler war Carmelo Anthony - der etwas in die Jahre gekommene Alleskönner ist immer noch einer der Bekanntesten und Besten der Liga. Als Hoiberg vor dem Spiel bekanntgab, dass er Zipser von Anfang an bringen werde, fragten einige New Yorker Reporter umgehend, ob er so nett wäre und den Namen buchstabieren könne.

Dwyane Wade und Jimmy Butler von den Chicago Bulls

An jenem Abend wurde Zipser in der Defensive einige Male vorgeführt, Anthony kam auf 23 Punkte. Dennoch ließ Hoiberg Zipser auf dem Parkett, so dass der Heidelberger letztlich von allen Akteuren mit 34 Minuten die meiste Spielzeit vorweisen konnte.

Einsatzzeiten werden immer länger

Dirk Nowitzki war vor Saisonbeginn zuversichtlich, dass sich sein Landsmann in der NBA durchsetzen könne. Dass Zipser jedoch nach etwas mehr als drei Monaten bereits eine feste Rolle in der Bulls-Rotation hat, war nicht zu erwarten. Seit dem 15. Januar ist er bei allen Chicago-Partien dabei gewesen - in den vergangenen acht brachte Zipser es im Schnitt auf 25 Minuten Spielzeit. Und Punkte im zweitstelligen Bereich sind keine Seltenheit mehr. “Paul hat hart gearbeitet und das ist jetzt das Ergebnis” , sagt Wade gegenüber sportschau.de.

Nebem dem Match im Madison Square Garden ist Zipser die Begegnung gegen Nowitzki und dessen Dallas Mavericks bestens in Erinnerung geblieben. “Dirk ist schon witzig auf dem Parkett, wenn man gegen ihn spielt” , sagt Zipser und lacht. Zwei Deutsche gemeinsam auf dem NBA-Parkett - das ist immer noch eine Seltenheit. Man habe sich mitunter über das gesamte Spielfeld einige Sachen zugerufen, erinnert sich Zipser. Ein bisschen Mist sei auch dabei gewesen. Aber das habe ja ohnehin kein anderer verstehen können.

Er ist angekommen in Land und Liga. Trainer Hoiberg prognostiziert ihm “eine unglaubliche Karriere.” Und auch Wade ist überzeugt, dass Zipser noch lange bleiben wird. “Ich denke, für ihn ist vieles drin. Wenn er sich mit seinem Spiel noch etwas wohler fühlt, wird er ein ziemlich guter Spieler sein.”

Stand: 07.02.2017, 09:34