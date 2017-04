Die merkwürdige Transferpolitik der Oklahoma City Thunder

Halbfinale 2012: Es sind noch 29 Sekunden zu spielen, die Oklahoma City Thunder liegen mit zwei Punkten gegen die favorisierten San Antonio Spurs vorne. James Harden bekommt den Ball, trifft einen Dreier und entscheidet das fünfte Spiel der Serie. Harden, Durant und Westbrook erzielen insgesamt 70 Punkte. Oklahoma gewinnt auch das nächste Spiel gegen San Antonio und erreicht die NBA-Finals.

Zu diesem Zeitpunkt war den meisten Basketballexperten in den USA klar, dass Oklahoma eine extrem erfolgreiche Zukunft mit vielen Titeln vor sich haben würde. Durant (23 Jahre) und Westbrook (23) hatten sich schon als Stars etabliert, und Harden (22) war auf dem besten Weg, einer zu werden.

Die Liga ehrte ihn in dieser Saison als besten Spieler von der Bank (Sixt Man oft he Year). Durant und Westbrook waren lange an den Verein gebunden - nur der Vertrag von Harden musste noch verlängert werden.

Euphorie in Oklahoma könnte schnell vorbei sein

Auch in diesen Tagen ist Oklahoma das Gesprächsthema in der Basketballwelt. Russell Westbrook hat den 55 Jahre alten Triple-Double-Rekord von NBA-Legende Oscar Robertson geknackt. Westbrook erzielte in 42 Spielen der Saison zweistellige Werte in den drei Kategorien Punkte, Rebounds und Assists. Der Point Guard gehört zu den Top-Favoriten auf den MVP-Titel (Most Valuable Player).

Die Fans sind euphorisiert, aber das könnte sich schnell ändern. Denn wenn die Playoffs am 15. April starten, geht Oklahoma als Sechster im Westen gegen die Houston Rockets mit James Harden (ebenfalls MVP-Kandidat) als klarer Underdog ins Rennen. Später im Finale würde dann wahrscheinlich der Titelfavorit Golden State mit Kevin Durant warten.

Was wäre, wenn ...?

Nach einer Saison, in der Harden, Durant und Westbrook für ihre Teams jeweils phänomenale Werte abgeliefert haben, werden sich viele Basketballfans fragen: Was wäre, wenn die drei Spieler immer noch bei Oklahoma zusammenspielen würden? Hätten sich die Thunder zum absoluten Ligagiganten entwickeln können?