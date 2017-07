NBA - der Westen hängt den Osten weiter ab

Der Westen platzt, der Osten leert sich

Die amerikanischen Sportjournalisten von ESPN haben für die vergangene Saison ein Ranking der besten 14 Spieler in der NBA erstellt. Nur einer kommt mittlerweile noch aus dem Osten: LeBron James von den Cleveland Cavaliers. Im Vergleich der Westen: Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Anthony Davis, James Harden, usw.

Das System der Liga sorgt dafür, dass dieses Ungleichgewicht sportliche Konsequenzen hat. In der NBA spielen nämlich am Ende der Saison nicht die 16 besten Teams in den Playoffs. Sondern die besten acht aus dem Osten und die besten acht aus dem Westen. Die jeweiligen Gewinner treffen sich dann in den Finals.

Leichtes Spiel im Osten

Als Beispiel: Die Houston Rockets sind in der vergangenen Saison mit 55 Siegen Dritter im Westen geworden. Im Osten wären sie mit dieser Bilanz als Erster in die Playoffs gezogen und hätten dadurch mehrere Vorteile gehabt. Je besser die Startplatzierung desto schlechter die Gegner in den ersten Playoff-Runden. Außerdem haben die besser platzierten Teams im Schnitt mehr Heimspiele.

Im Moment ist es also wesentlich leichter, im Osten in die Playoffs zu kommen und dort Erfolg zu haben. Indiana und Chicago, beides noch Playoff-Teams in der vergangenen Saison, haben ihre Stars George und Butler in den Westen geschickt. Joel Embiid, Center von den Philadelphia 76ers, twitterte daraufhin, dass immer mehr Playoff-Plätze im Osten frei werden.