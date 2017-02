NBA - die Trade-Deadline naht

Als kurze Erklärung sei vorangestellt: In der NBA werden Spieler im Gegensatz zu Wechseln in den den meisten europäischen Sportligen nicht einfach gekauft, sondern untereinander getauscht, beziehungsweise "getradet". Gehandelt wird dabei entweder mit Spielern, oder dem Recht, in einer der kommenden Talenteauswahlen nach der Saison, dem "Draft", an gewisser Position einen Spieler auszuwählen (sogenannte "Draft-Picks"). Zu beachten gilt dabei die maximale Kadergröße von 15 und eine Gehaltsobergrenze ("Salary Cap"), für die die Teams bei einer Überschreitung eine Luxussteuer zahlen müssen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, vereinslose Spieler, sogenannte "Free Agents" zu verpflichten. Dort hält der Markt aber aktuell keinen Hochkaräter bereit.

"Boogie-Deal" überrascht

Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls rund um die beste Basketball-Liga der Welt. Es scheint, als gebe in diesem Jahr noch mehr Gerüchte kurz vor Toresschluss als in den vergangenen Saisons, obwohl es lange nach einer eher ruhigen Periode aussah. Das liegt unter anderem an dem jüngsten Mega-Trade, den kaum jemand kommen gesehen hatte und der gleichzeitig möglicherweise als eine Art Startschuss für Last-Minute-Moves fungiert.

DeMarcus "Boogie" Cousins, das Gesicht und die sportliche Lebensversicherung der als "Chaos-Team" verschrienen Sacramento Kings, ging für einen überraschend geringen Gegenwert zu den New Orleans Pelicans, wo er ab sofort mit Allstar-Game-MVP Anthony Davis das wohl beste "Big-Men-Duo" der NBA bilden wird. Die Pelicans sind dabei direkter Konkurrent der Kings um den achten Platz im Westen, der so gerade noch zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Während die Kings dieses Rennen nun offenbar aufgeben, sind die Pelicans plötzlich der Favorit auf diesen Platz, wenn ihnen aktuell auch noch vier Siege auf die Denver Nuggets fehlen.

Hitzkopf? DeMarcus Cousins (rechts) kassierte diese Saison schon einige technische Fouls

Die Kings erhielten Shooter Buddy Hield, Tyreke Evans und Langston Galloway, sowie einen Erstrunden-Draft-Pick 2017 und einen zukünftigen Zweitrunden-Pick für Cousins und "Dreingabe" Omri Casspi. Vlade Divac, General Manager der Kings, steht damit zumindest öffentlich wieder einmal am Pranger - Cousins hatte der Stadt Sacramento stets, auch nach Bekanntgabe des Wechsels, seine große Zuneigung bekundet und war der Alleinunterhalter seiner Mannschaft. Divac ließ durchblicken, dass er Cousins, der als schwierige Persönlichkeit gilt und vor allem in den letzten Monaten immer wieder technische Fouls kassierte, nicht die richtigen charakterlichen Eigenschaften zutraue, um Sacramento in eine bessere Zukunft zu führen. Angesichts der sportlichen Leistung von Cousins' bisherigen Mitspielern stellt sich jedoch die berechtigte Frage, ob das wirklich das Problem war.

Holt Boston "Melo" oder Butler?

Dass einer der wohl besten Big Men der Liga, wenn nicht sogar der aktuell beste, für einen vergleichsweise geringen Wert nun das Team wechselt, hat jedenfalls den Markt beeinflusst - Teams, die ihre Center oder Power Forwards noch loswerden wollen, um in dem stark eingeschätzten nächsten Draft-Jahrgang gute Talente abstauben zu können, mussten ihre Forderungen herunterschrauben. Ein Beispiel ist NBA-Schlusslicht Brooklyn Nets, das für Brook Lopez zunächst zwei Erstunden-Picks haben wollte und sich nun wohl auch mit weniger zufrieden geben könnte. Auf dem Big-Men-Markt werden auch Detroits Andre Drummond und Philadelphias Jahlil Okafor als mögliche Trade-Kandidaten gehandelt.

Geht einer von beiden nach Boston? Jimmy Butler und Carmelo Anthony

Einige Teams wollen sich aber auch auf anderen Positionen noch verstärken, so suchen beispielsweise die Boston Celtics dem Vernehmen nach noch einen dritten Superstar neben Isaiah Thomas und Al Horford, um im Osten den Cleveland Cavaliers die Vorherrschaft streitig zu machen. Als Kandidaten werden hier Carmelo Anthony von den New York Knicks und Jimmy Butler von den Chicago Bulls gehandelt. Sowohl die Bulls, als auch die Knicks kriseln in dieser Saison - würden sie ihre jeweiligen Superstars für einen hohen Gegenwert abgeben, könnten sie einen "Rebuild", also einen Neuaufbau starten. Doch eigentlich haben genau diese beiden Teams einen solchen Neuaufbau bereits vor dieser Saison versucht. In der sehr Social-Media-affinen NBA folgen die Celtics seit kurzem Carmelo Anthony auf Instagram und der hat in New York aktuell bei Fans und Management keinen besonders guten Stand - ein Zeichen?

Verlässt Shumpert den Champion?

Neben diesen Deals, die definitiv in die Kategorie "absoluter Hochkaräter" fallen würden, sind natürlich auch einige Transfers der mittleren Kategorie in der Pipeline - so zeigen die Minnesota Timberwolves beispielsweise angeblich Interesse an New Yorks Point Guard Derrick Rose und wollen Ricky Rubio abgeben. Die LA Lakers, die jüngst "Magic" Johnson als neuen Präsident verpflichtet haben, könnten ihren starken "Sixth Man" Lou Williams abgeben und auch Champion Cleveland testet angeblich den Marktwert von Shooting Guard Iman Shumpert.

Shumpert spielt zwar eine ordentliche Saison, doch Cleveland hat bereits Anfang Januar auf dieser Position nachgebessert und Top-Scharfschütze Kyle Korver von den Atlanta Hawks losgeeist. Wenn J.R. Smith, der ebenfalls zu den besseren Distanzschützen der NBA gehört, bald wieder fit ist, dürfte Shumpert weniger Spielzeit bekommen und da nicht alle Teams auf den Guard-Positionen so üppig besetzt sind, könnte man bei den Cavaliers für Shumpert gegebenenfalls einen ganz ordentlichen Gegenwert erhalten. Ein "Muss" ist dieser Trade jedoch nicht.

Center-Geschacher und Air-Congo-Wechsel

Was ist noch in der bis auf den Cousins-Trade bisher ruhigeren Wechselperiode passiert? Die Charlotte Hornets haben Miles Plumlee von den Milwaukee Bucks für die Center-Position geholt und dafür Roy Hibbert und Spencer Hawes abgegeben (beide ebenfalls Center). Angeblich hat das auch dazu geführt, dass die Bucks Greg Monroe (huch, noch ein Center) nun abgeben wollen - natürlich nur für einen hohen Gegenwert. Eine weitere Center-Rochade gab es zwischen den Denver Nuggets und den Portland Trail Blazers. Bei den Nuggets spielt jetzt Mason Plumlee (der jüngere Bruder von Miles), während Jusuf Nurkic nun in Portland spielt. Portland erhielt außerdem einen 2017er-Erstrunden-Pick von Denver, die wiederum einen 2018er-Zweitrunden-Pick bekamen.

Vergangenheit: Serge Ibaka hat Orlando verlassen

Die Cavaliers haben Backup-Big-Man Chris "Birdman" Andersen nach Charlotte verschifft, um Platz in ihrem Kader zu schaffen und dafür einen 2017er-Zweitrunden-Pick erhalten. Der bisher neben dem Korver-Deal wohl zweitwichtigste Trade dieser Periode (natürlich hinter "Boogie") war der von Forward Serge Ibaka von den Orlando Magic zu den Toronto Raptors im Tausch gegen den spektakulären Dunk-Guard Terrence Ross und einen 2017er Erstrunden-Pick. Ibaka hatte zwar erst vor der Saison bei den Magic angeheuert, wurde bei dem schwachen Team jedoch wohl auch aufgrund fehlender spielstarker Mitspieler nicht wirklich glücklich. Für Toronto, das im letzten Jahr immerhin im Finale des Ostens stand, soll "Air Congo" die Ergänzung sein, die den erneuten Finaleinzug in der Conference sicherstellen kann.

Traditionell wird in der Gerüchteküche in der NBA viel heißer gekocht, als nachher gegessen wird, doch es deutet einiges darauf hin, dass die guten Teams im Osten - weil die Cavaliers in dieser Saison nicht komplett unschlagbar scheinen - noch einmal auf eine schnelle Verbesserung aus sein könnten. Gleichzeitig steht der stark eingeschätzte Draft 2017 vor der Tür - für Teams, die einen Rebuild planen, die ideale Gelegenheit, schnell noch ein paar Picks zu ergattern. Der ein oder andere Trade dürfte also bis 21 Uhr deutscher Zeit am Donnerstag definitiv noch eingefädelt werden und bis dahin macht so eine brodelnde Gerüchteküche vor allem den Fans ja auch einfach Spaß.

Stand: 22.02.2017, 10:45