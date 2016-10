Portland Trail Blazers: Was war das für eine Saison für Damian Lillard und Co? Die Clippers wurden im Conference-Viertelfinale ausgeschaltet und im Halbfinale spielte man gegen die Warriors ordentlich mit. Obwohl die Chance für einen Umbruch aufgrund der Vertragssituationen da gewesen wäre, wurde also nach so einer starken Performance lieber der Kern gehalten. C.J. McCollum war bei den auslaufenden Verträgen der wichtigste Faktor. Gemeinsam mit dem immer noch entwicklungsfähigen Superstar Lillard könnten die beiden einen der definitiv besseren Backcourts der Liga bilden. Generell ist das Team jung und entwicklungsfähig, rein logisch sollte die Tendenz also nach oben zeigen. Lillard sprach zuletzt sogar von den Conference-Finals und der Aussicht auf den Titel. Selbstbewusstsein ist in der NBA natürlich weit verbreitet, aber wieso eigentlich nicht? Generell muss man aber wohl konstatieren, dass in der letzte Spielzeit schon so ziemlich alles optimal lief in Portland, kann das wiederholt werden, ist der Himmel die Grenze - beziehungsweise die Warriors. Falls nicht sind die Clippers und die Spurs wohl auch noch eine ganze Spur besser.