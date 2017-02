Der 32 Jahre alte James (Foto, l. ) kam am Donnerstag (23.02.17, Ortszeit) beim 119:104 des Meisters gegen die New York Knicks auf 18 Punkte, holte 13 Rebounds und kam zudem auf 15 Assists - es war sein 48. Triple-Double in der Regular Season in seiner Karriere. Durch den vierten Sieg in Folge und den achten im Februar (eine Niederlage) festigten die Cavaliers ihre Vormachtstellung in der Eastern Conference und schraubten ihre Bilanz auf 40 Siege bei 16 Niederlagen.

Erfolgreichstes Team der NBA sind zurzeit aber weiter die Golden State Warriors. Der Vizemeister um den mit 35 Punkten einmal mehr überragenden Superstar Stephen Curry besiegte die Los Angeles Clippers mit 123:113 und führt das Tableau in der Western Conference weiter souverän an.

Mavericks holen Center aus Philadelphia

Kurz vor Ende der Wechselfrist nahmen die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki einen Spielertausch vor. Die Texaner holten Center Nerlens Noel aus Philadelphia. Dafür bekamen die 76ers unter anderem Center Andrew Bogut und Justin Anderson von den Mavericks. Auch Deron Williams verlässt die Mavs.

Der 2,11 Meter große Noel soll Dallas vor allem unter dem Korb helfen. "Er ist jung und hat viel Potenzial" , beschrieb Nowitzki seinen neuen Mitspieler. "Es ist immer hart, einen Team-Kollegen zu verlieren. Ich liebe Bogut, ich liebe Anderson. Aber so ist das eben bei einem Deal."

Ilyasova neu bei den Hawks

Auch die Atlanta Hawks, Team von Nationalspieler Dennis Schröder, haben nochmals den Kader verändert. Der 29 Jahre alte Türke Ersan Ilyasova kommt von den Philadelphia 76ers, dafür wechselte der Langzeitverletzte Thiago Splitter zum Konkurrenten aus der Eastern Conference. Mike Scott verlässt die Hawks in Richtung Phoenix, im Gegenzug bekommt Atlanta unter anderem die Rechte an Center-Talent Cenk Akyol.

sid/dpa | Stand: 24.02.2017, 09:35