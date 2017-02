Ein starker Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu einem Sieg über die Denver Nuggets geführt. Der Braunschweiger war beim 117:106 (72:55)-Erfolg am Mittwoch (Ortszeit) mit 24 Punkten Top-Scorer seines Teams und gab dazu zehn Assists ("Double-Double"). Mit 31 Erfolgen rangieren die Hawks in der Eastern Conference auf Rang fünf.

"Wir hatten unseren Rhythmus" , erklärte Nationalspieler Schröder. Team-Kollege Kent Bazemore ergänzte: "Es war sehr wichtig, rauszugehen und gut zu spielen. So haben wir es gemacht. Jetzt müssen wir jede Nacht so spielen."

Zipser verletzt sich

Paul Zipser verletzte sich bei der 92:123-Niederlage seiner Chicago Bulls bei den Golden State Warriors. Der frühere Profi des FC Bayern München musste vor der Pause aufgrund von Knöchel-Problemen ausgewechselt werden und kehrte nach dem Seitenwechsel nicht wieder zurück. Eine genau Diagnose steht noch aus. Bester Werfer bei den ersatzgeschwächten Bulls war Robin Lopez mit 17 Punkten. Bei den Warriors überzeugte Klay Thompson mit 28 Zählern.

Mit einer Bilanz von 26 Siegen und 27 Niederlagen belegt Chicago derzeit den siebten Platz - zwei Siege vor den neuntplatzierten Charlotte Hornets.

sid/dpa | Stand: 09.02.2017, 10:09