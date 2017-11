NBA - Nächste Pleiten für Nowitzki und Schröder

Nowitzki und seine Dallas Mavericks sind nach der fünften Pleite in Serie mit 94:99 gegen New Orleans Pelicans am Freitag (03.11.2017; Ortszeit) weiterhin das schlechteste Team der Liga. Und auch Schröder ist mit den Atlanta Hawks durch die achte Niederlage in Folge mit 104:119 gegen die Houston Rockets ebenfalls auf rasanter Talfahrt.

Das Kontrastprogramm lieferten die deutschen Nationalspieler Daniel Theis und Paul Zipser. Theis feierte mit den Boston Celtics durch ein 101:94 bei Oklahoma City Thunder bereits den siebten Sieg in Folge, während Zipser mit Chicago durch das 105:83 der erste Auswärtserfolg gelang.

Schröder zweitbester Werfer

Nowitzki blieb beim neuerlichen Dämpfer für seine Mannschaft recht blass. Nur sieben Punkte gelangen dem Würzburger für das abgeschlagene Schlusslicht der Western Conference, während sein deutscher Teamkollege Maximilian Kleber nicht zum Einsatz kam.

Schröder erreichte mit 16 Zählern als zweitbester Werfer seines seit dem erfolgreichen Saisonauftakt sieglosen Teams nach Kenta Bazemore (18 Punkte) eine ansprechende Ausbeute. Durch ihre Niederlagenserie liegen Schröder und Co. am Ende der Ost-Tabelle schon deutlich hinter dem Tabellenvorletzten Chicago.

LeBron James wieder Spieler Spieler des Spieltags

Chicago kam auch durch zehn Punkte von Zipser zum zweiten Saisonerfolg. Theis leistete unterdessen bei Bostons Sieg mit einem Rebound nur einen geringen Beitrag zur Fortsetzung der Erfolgsserie seiner Celtics, die momentan das stärkste Team der Liga stellen.

Spieler des Tages war einmal mehr Superstar LeBron James. Beim 130:122-Erfolg von Ex-Meister Cleveland Cavaliers verbuchte der viermalige " MVP " (wertvollster Spieler) durch 57 Punkte die zweitbeste Ausbeute seiner Karriere nach seinem drei Jahre zurückliegenden Rekord von 61 Zählern.

