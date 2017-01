Nach zuletzt zwei Pleiten in Serie meldeten sich die Mavericks um ihren deutschen Anführer in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eindrucksvoll zurück. Dallas demontierte die Los Angeles Lakers am Sonntag (22.01.2017, Ortszeit) mit 122:73 und brachte dem 16-maligen Champion die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte bei. Die bislang höchste Niederlage der Lakers (16:32), Schlusslicht im Westen, datiert vom März 2016. Damals unterlag das Team aus L.A. bei Utah Jazz 75:123. Die Punkte-Differenz (49) war zugleich die höchste aller NBA-Spiele in dieser Saison.

Nowitzki: "Großer Sieg"

"Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet" , sagte Nowitzki: "Normalerweise zieht ein Team davon, dann kämpft sich das andere zurück und sorgt für ein enges Spiel. Wir haben es nicht dazu kommen lassen. Das ist unser erster großer Sieg in diesem Jahr."

Anderson Topscorer bei den Mavs

Der 38-Jährige, erneut als Center aufgeboten, überzeugte in nur 20 Minuten Spielzeit mit 13 Punkten und fünf Rebounds. Zwei Tage zuvor war Nowitzki bei der 107:112-Niederlage gegen Utah mit drei Punkten weit unter seinen Möglichkeiten geblieben. Bester Werfer der Partie war Dallas' Justin Anderson mit 19 Punkten.

Mit 15 Siegen aus 44 Saisonspielen darf Dallas weiter auf die Playoffs hoffen, allerdings ist im Westen wohl nur noch Platz acht in Reichweite. Während die Memphis Grizzlies auf Rang sieben bereits 26 Siege gesammelt haben, haben die Denver Nuggets auf dem letzten Endrundenplatz nur 18 Siege auf dem Konto.

dpa/sid | Stand: 23.01.2017, 08:30