Washington erzwingt siebtes Spiel gegen Boston

John Wall sicherte den Wizards am Freitag (12.05.2017/Ortszeit) bei der praktisch letzten Aktion des Spiels durch seinen Kunstwurf den denkbar knappen 92:91-Sieg und damit den 3:3-Ausgleich in der Viertelfinalserie (best of seven). Im siebten und entscheidenden Duell beider Teams am Montag (15.05.17) hat Boston Heimrecht.

Zum zweiten mal zurück