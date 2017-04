Chicago kassiert Ausgleich

Das Team um den Nationalspieler aus Heidelberg unterlag Rekordmeister Boston Celtics in eigener Halle 95:104 und kassierte damit im Achtelfinale das 2:2. Spiel fünf der Best-of-seven-Serie findet am Mittwoch (26.04.17) in Boston statt.

Zipser spielt nur 13 Minuten

Zipser kam von der Bank, blieb in nur 13 Minuten Einsatzzeit ohne Punkte für Chicago und holte drei Rebounds. "Wir müssen unbedingt wieder besser beginnen" , monierte Bulls-Routinier Dwyane Wade. "Wir müssen jedes Mal viel Kraft aufwenden, um wieder heranzukommen." Bei Chicago war Jimmy Butler mit 33 Punkten der auffälligste Spieler.

Trauernder Thomas überragend

Auf der Gegenseite überragte Isaiah Thomas mit 33 Zählern. Eine Woche nach dem Unfall-Tod seiner Schwester Chyna gab der Superstar nach dem Spiel Einblick in sein Seelenleben. "Mental und emotional bin ich nicht hier" , erklärte Thomas. "Ich könnte das alles nicht ohne meine Mitspieler. Sie geben mir viel Vertrauen und glauben an mich. Das ist es, was die harte Zeit etwas normaler macht."

Chicago muss seit Spiel drei ohne Rajon Rondo auskommen. Der am Daumen verletzte Point Guard erhielt am Sonntag von der NBA eine Strafe über 25.000 Dollar, weil er im dritten Duell von der Bank aus versucht haben soll, Celtics-Profi Jae Crowder ein Bein zu stellen.

Cavaliers eine Runde weiter

Als erstes Team eine Runde weiter sind die Cleveland Cavaliers. Der Meister gewann das vierte Duell bei den Indiana Pacers mit 106:102 und entschied die Achtelfinalserie mit 4:0 für sich. Die Utah Jazz glichen gegen die Los Angeles Clippers durch ein 105:98 zum 2:2 aus. Derweil unterlag Oklahoma City Thunder den Houston Rockets 109:113 und liegt 1:3 zurück.

OKC -Superstar Russell Westbrook gelang mit 35 Punkten, 14 Rebounds und 14 Assists zum dritten Mal nacheinander ein Triple-Double, also zweistellige Werte in drei Kategorien. Zuletzt ist eine solche Serie in der Meisterrunde nach Angaben der Thunder Wilt Chamberlain in der Saison 1966/67 gelungen.

Stand: 24.04.2017, 08:49