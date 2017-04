"Wir haben die beiden Heimspiele so gespielt, als würde es 0:0 stehen. Wir haben perfekt geantwortet. Jetzt müssen wir so weitermachen und in Washington gewinnen" , forderte Millsap.

Titelfavorit Golden State Warriors hat nach dem klaren 128:103 (72:48) bei den Portland Trail Blazers seine Serie mit 4:0 für sich entschieden. Superstar Stephen Curry überragte mit 37 Zählern. Gegner in Runde zwei sind die Los Angeles Clippers oder die Utah Jazz (2:2).

Coach Kerr weiter verhindert