"Hatten die Gelegenheit"

Zipsers Landsmann Schröder ärgerte sich über die Niederlage seiner Hawks in der Hauptstadt. "Wir hatten die Gelegenheit zu gewinnen. Aber dann haben wir ein paar Rebounds und ein paar Würfe verpasst" , monierte er: "Jetzt müssen wir in Atlanta 48 Minuten dagegenhalten und vor allem auch in der entscheidenden Phase die richtigen Entscheidungen treffen."

Die traf der überragende Schröder im fünften Spiel häufig. Er versenkte unter anderem fünf von sechs Dreiern. "Sein Selbstvertrauen, seine Aggressivität und sein Ehrgeiz machen ihn derzeit stark. Er hat toll gespielt, gut getroffen. Er wird immer selbstbewusster und steigert sich stetig", lobte Atlantas Trainer Mike Budenholzer den Deutschen.

Hoffen auf den Heimvorteil

Neben Schröder liegen die Hoffnungen der Hawks vor Spiel sechs auf den Heimvorteil. Bislang siegten in der Serie jeweils die Gastgeber. "Wir haben in der dritten und vierten Begegnung gezeigt, dass wir gewinnen können. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt in Atlanta machen" , sagte Budenholzer.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 27.4., 22.50 Uhr

Stand: 27.04.2017, 08:31