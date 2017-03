NBA - Der Endspurt um die Playoff-Plätze

Ein Garant für den Aufschwung der Trail Blazers und den Sieg gegen Denver war zuletzt Jusuf Nurkic - den man ausgerechnet kurz zuvor aus Denver geholt hatte. Bei den Nuggets stand Nurkic oft in der Kritik und kam an Nikola Jokic nicht vorbei - die Unzufriedenheit sah man ihm zunehmend an.

Nicht zu stoppen: Jusuf Nurkic (r.) gegen Serge Ibaka

In Portland zeigt das "Bosnian Beast" nun sein gesamtes Potenzial und hat sich in nur kurzer Zeit zu einem absoluten Leistungsträger aufgeschwungen. Das "Nurk-Fieber" ist ausgebrochen, der 22-Jährige zeigt Woche für Woche Topleistungen und legte gegen die alten Teamkameraden 33 Punkte, 16 Rebounds, drei Blocks und drei Assists auf - eine herausragende Statline.

Spannung bis zum Schluss

Nurkic ist auch der Faktor, der das Pendel möglicherweise zu Gunsten der Trail Blazers ausschlagen lassen wird. Ein "Big Man" der zuverlässig punktet ist genau das Element, das den starken Backcourt um Damian Lillard und C.J. McCollum perfekt ergänzt.

Das Restprogramm der Kontrahenten ist in etwa gleichwertig, gut möglich also, dass es am 13. April - dem letzten Spieltag der Regular Season - erst zur Entscheidung kommt: Portland bekommt es dann mit den Pelicans zu tun, während Denver gegen die Oklahoma City Thunder um den potenziellen MVP Russell Westbrook antreten muss.

Stand: 31.03.2017, 13:08