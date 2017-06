Das bringt der NBA-Draft 2017

Wer sind die Top-Talente?

Im Draft kommt es nicht ausschließlich auf das Talent der Spieler, sondern eben auch auf die Bedürfnisse der jeweiligen Teams an. Traditionell gibt es auch am Abend der Auswahl selbst noch einige Überraschungen, einige Top-Anwärter auf die vorderen Plätze können aber definitiv vorher schon identifiziert werden.

Lonzo Ball (l.) mit seinem Vater LaVar

Angesichts des Tauschs der 76ers, die unbedingt einen Point Guard für ihr auf anderen Positionen durchaus talentiertes Team brauchen, kann man sich ziemlich sicher sein, dass Markelle Fultz vom College in Washington dieses Jahr zuerst ausgewählt wird. Der 19-Jährige kann ein Spiel lenken und ist vor allem selbst stets sehr verlässlich auch aus der größeren Distanz auf Punktejagd und passt somit perfekt ins Roster dort.

Als zweiten Spieler erwartet man Lonzo Ball vom UCLA-College bei den Los Angeles Lakers. Der ist ebenfalls Point Guard, besticht durch ordentliches Scoring aber vor allem durch seine Übersicht. Problem: Sein überehrgeiziger Vater LaVar hat mit kontroverser und überheblicher Marktschreierei zwar für einen hohen Bekanntheitsgrad seines Sohnes gesorgt, könnte aber auch durch sein Gehabe "Wunschteam" Los Angeles verschrecken. Letztendlich stehen die Chancen aber gut, dass Ball dort landet. Ein bisschen Zirkus mag man ja bei den Lakers.

Dahinter wartet ein breiter Pool von sehr vielversprechenden Spielern. Small Forward Josh Jackson aus Kansas ist hier mit seiner Athletik und Defensivstärke ebenso zu beachten wie Positionskollege Jayson Tatum aus Duke, Dennis Smith aus North Carolina, oder den traditionell vielen starken Spielern aus Kentucky wie Point Guard De'Aaron Fox, Shooting Guard Malik Monk oder Center Bam Adebayo.

Wer sind die guten Spieler aus Europa?

Bald bei den Mavericks? Frank Ntilikina

Seit der Italiener Andrea Bargnani im Jahr 2006 von den Toronto Raptors an erster Stelle gezogen wurde, war kein Europäer mehr der erste Pick im Draft. Seit 2012 übrigens aber auch kein Spieler aus den USA. In diesem Jahr ist wohl wieder ein US-Amerikaner an der Reihe, die Europäer im Pool sind zwar sehr vielversprechend, aber keiner ist Kandidat für eine Position in den Top 3.

Die "heißesten" Eisen im Feuer der Europäer sind Frank Ntilikina aus Frankreich, der aktuell als Point Guard in Straßburg aktiv ist und unter anderem bei den Dallas Mavericks als Kandidat gehandelt wird, und der Finne Lauri Markkanen. Markkanen spielte zuletzt am College in Arizona und zieht als Power Forward mit seinen 2,13 m Körpergröße und seinem sehr sauberen Sprungwurf natürlich Vergleiche mit Dirk Nowitzki beinahe magisch an. Beide könnten in den Top-10 oder kurz danach gewählt werden.

Was ist mit den Deutschen?

Im diesjährigen Draft hatten sich zunächst in Moritz Wagner, Kostja Mushidi und Isaiah Hartenstein gleich drei Talente aus Deutschland angemeldet. Mushidi, der momentan in Serbien spielt und Wagner, der für die Arizona Wildcats im College starke Leistungen zeigte, zogen ihre Anmeldung jedoch zurück und werden es wohl in den nächsten Jahren noch einmal versuchen. Somit bleibt nur Hartenstein.

Für sein litauisches Team Zalgiris Kaunas zeigte Hartenstein schon viele gute Ansätze und ist mit seinen gerade erst 19 Jahren ein durchaus vielversprechendes Talent, das sich aber vor allem in Sachen Distanzwurf, Mobilität und Konstanz noch deutlich weiterentwickeln muss, um in die "moderne" NBA zu passen. Aufgrund seiner Größe, der guten Physis und seines Zugs zum Korb könnte er aber durchaus ein Kandidat für einen späten Erstrundenpick um die Plätze 25-30 sein. Sollte das nicht funktionieren, dürfte er, wie im letzten Jahr Paul Zipser, aber definitiv in der zweiten Runde gezogen werden.

Stand: 21.06.2017, 08:30