Zwei Tage nach dem Überraschungssieg gegen San Antonio verpassten Dirk Nowitzki und die Mavericks einen weiteren Coup. Die Texaner kassierten bei Meister Golden State Warriors eine 97:112-Niederlage. Es war die 21. Pleite im 29. Saisonspiel. Dallas geriet nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit (48:48) im dritten Viertel auf die Verliererstraße.

Nowitzki war als Center mit 18 Punkten und neun Rebounds bester Spieler der Mavs. Kollege Maximilian Kleber kam auf vier Punkte und drei Rebounds. Überragender Spieler auf dem Parkett war Kevin Durant mit 36 Punkten und elf Rebounds.

Hängt Dirk Nowitzki noch ein Jahr dran?

Am Rande der Partie wurde über Nowitzkis Zukunft gesprochen. Der 39-Jährige wird wohl noch eine weitere Saison in der NBA auf Korbjagd gehen, das verriet der Deutsche in einem Interview mit den Dallas News. "Ich kann es noch nicht zu 100 Prozent sagen, dass ich noch einmal für eine Saison zurückkomme - aber es sieht danach aus", so Nowitzki Er fühle sich gut und habe bis jetzt jede Partie in der laufenden Saison gespielt. "Ich habe große Lust, alle 82 Spiele zu spielen. Das wäre für einen 39-Jährigen doch unglaublich." Auch wenn es hart sei, so viele Spiel zu verlieren, habe er immer noch viel Spaß mit seinen Mannschaftskollegen und der täglichen Routine. Nowitzkis Trainer Rick Carlisle würde sich über ein weiteres Jahr mit dem langen Blonden wünschen. "Ich hoffe sehr, dass er für ein weiteres Jahr spielen wird", sagte der Coach nach der Pleite gegen die Warriors. "Er fühlt sich nach einem Drittel der Saison gut." Nowitzki will mit der finalen Entscheidung noch ein bisschen warten. Er wolle sehen, wie sich sein Körper nach der Saison anfühlt. "Stand jetzt sieht es ganz gut aus."

Hawks in der Krise

Nationalspieler Dennis Schröder bleibt mit den Hawks bei nur sechs Saisonsiegen das schlechteste Team der Liga. Gegen die Pistons erzielte der Braunschweiger Spielmacher neun Punkte und kam auf zehn Assists. Erfolgreichster Schütze des Abends war Atlantas Ersan Ilyasova mit 23 Zählern.

sid/dpa | Stand: 15.12.2017, 08:25