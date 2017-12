Die Texaner besiegten mit 122:105 die Denver Nuggets, Dallas hat vier der vergangenen sechs Spiele gewonnen. Mit einer Bilanz von 7:17 ist der Champion von 2011 aber weiterhin Schlusslicht im Westen. Auf dem letzten Play-off-Platz stehen die New Orleans Pelicans (12:12).

Nowitzki kam auf neun Punkte sowie sechs Rebounds und stand gemeinsam mit seinem deutschen Teamkollegen Maximilian Kleber (zwei Punkte, fünf Rebounds) in der Startformation. Topscorer Harrison Barnes gelang für Dallas ein Double-Double (22 Punkte, zehn Rebounds). In der "Seats For Soldiers Night" saß eine Reihe von Kriegsveteranen im Publikum. "Wir wollten hart spielen und Energie für alle auf das Feld bringen, die heute hier waren" , sagte Nowitzki: "Ich habe schon oft in der Seats For Soldiers Night gespielt. Es ist immer ein besonderer Abend. Und normalerweise gewinnen wir da auch jedesmal."

Theis siegt mit Boston

Ebenfalls erfolgreich war Daniel Theis. Mit den Boston Celtics gewann der frühere Bamberger 111:100 gegen die Milwaukee Bucks. Theis kam in zehn Minuten auf sechs Punkte und einen Rebound für den NBA-Spitzenreiter.

Pleiten für Schröder und Zipser

Dennis Schröder erlebte dagegen eine Enttäuschung. Der Spielmacher der Atlanta Hawks kassierte mit seinem Team zu Hause ein 90:110 gegen die Brooklyn Nets. Schröder war mit 19 Punkten bester Werfer des Spiels.

Die nächste Niederlage setzte es für Paul Zipser und die Chicago Bulls. Der sechsmalige Meister unterlag den Cleveland Cavaliers 91:113. Zipser blieb ohne Korberfolg, Chicago (3:19) ist nach wie vor die schlechteste Mannschaft der Liga.

sid/dpa | Stand: 05.12.2017, 08:30