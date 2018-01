Der Meister von 2011 unterlag den Denver Nuggets am Mittwoch (17.01.2018/MEZ) mit 102:105. Der 39-jährige Nowitzki steuerte in 23 Minuten Spielzeit nur sechs Punkte und vier Rebounds bei. NBA-Neuling Maximilian Kleber stand in der Startformation der Mavericks und kam in 16 Minuten auf drei Zähler.

Für Dallas war es die 30. Niederlage im 45. Saisonspiel, damit belegen die Texaner im Westen nur den 13. Rang. Nach einem zwischenzeitlichen 23-Punkte-Rückstand kamen die Mavericks in der Schlussminute nochmals bis auf einen Punkt an Denver heran, letztlich blieb die Aufholjagd aber erfolglos.

dpa/sid | Stand: 17.01.2018, 08:03