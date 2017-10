In eigener Halle verloren die Dallas Mavericks mit 111:117. Nowitzki, der nach dieser Spielzeit seine glanzvolle Karriere womöglich beenden wird, erwischte einen schwachen Tag. Der 39 Jahre alte Würzburger traf nur vier seiner 14 Würfe und brachte es insgesamt auf magere zehn Punkte. Beste Werfer der Mavs waren Dennis Smith jr. und Nerlens Noel mit je 16 Zählern. "Es war eine harte Niederlage. Wir müssen einen Weg finden, solche Spiele zu Hause zu gewinnen", sagte Nowitzki, der draußen saß, als das Spiel in die entscheidende Phase ging. "Ich war im vierten Viertel wirklich platt", sagte er, "ich habe seit April nicht mehr mit dieser Intensität gespielt."

Schröder überzeugt