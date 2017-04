Durch den 130:117-Erfolg des Rivalen aus Portland über die Phoenix Suns am Samstag (01.04.17, Ortszeit) ist der Meister von 2011 offiziell aus dem Rennen um einen der ersten acht Plätze in der Western Conference. Die Texaner hatten am Freitag bei den Memphis Grizzlies mit 90:99 die vierte Niederlage nacheinander bezogen.

Zuletzt hatte Dallas 2013 die Playoffs verpasst, als Nowitzki einen großen Teil der Saison nach einer Knieoperation fehlte. In dieser Spielzeit musste der 38-jährige Würzburger zunächst wegen Achillessehnenproblemen pausieren. Die Mavericks waren daraufhin schwach in die Saison gestartet.