Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner bezwangen die Charlotte Hornets 115:111 (59:52). Der 39-jährige Würzburger verwandelte acht seiner 16 Wurfversuche im Spiel und kam am Ende auf 19 Punkte. Maxi Kleber steuerte vier Punkte zum Auswärtssieg der Mavericks bei. Harrison Barnes war mit 25 Punkten und elf Rebounds Dallas' Leistungsträger. Bei den Gastgebern überzeugte Kemba Walker mit 41 Zählern. Mit 15 Siegen und 28 Niederlage liegen die Mavericks aktuell auf dem viertletzten Platz in der Western Conference.

Auswärtssieg für Atlanta

Dennis Schröder war mit den Atlanta Hawks ebenfalls auswärts erfolgreich. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück gewann das Team aus Georgia bei den Denver Nuggets 110:97 (54:46). Der 24-jährige Braunschweiger war mit 19 Punkten der erfolgreichste Punktesammler seiner Mannschaft, zusätzlich verteilte er zehn Assists. Für den Nationalspieler war es das dritte Double-Double der laufenden Spielzeit. Denvers Gary Harris erzielte 25 Punkte. Atlanta bleibt jedoch mit elf Siegen und 30 Niederlagen weiterhin das schlechteste Team der gesamten Liga.