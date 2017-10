Die Dallas Mavericks um Nowitzki verloren auch ihr zweites Saisonspiel 88:93 gegen die Sacramento Kings, Schröder konnte trotz einer erneut guten Vorstellung die 91:109-Niederlage der Atlanta Hawks bei den Charlotte Hornets nicht verhindern. Zwei Tage nach dem verpatzten Ligaauftakt gegen Atlanta (111:117) lief bei Ex-Champion Dallas nach einer guten ersten Hälfte nicht mehr viel zusammen. Der 39-jährige Nowitzki, der seine 20. Saison in der NBA bestreitet, sammelte in knapp 30 Minuten Spielzeit zehn Punkte und neun Rebounds. Maxi Kleber kam bei den Mavs erneut nicht zum Einsatz und wartet weiter auf sein Ligadebüt.

Schröders Punkte reichen nicht

Spielmacher Schröder war mit 25 Punkten der mit Abstand erfolgreichste Werfer die Hawks, die in Charlotte nach einer 20-Punkte-Führung regelrecht einbrachen. Gegen Dallas war Schröder mit 28 Punkten der überragende Mann auf dem Parkett gewesen. Rookie Daniel Theis kam beim 102:92-Erfolg seiner Boston Celtics bei den Philadelphia 76ers von der Bank, der Forward verbuchte beim ersten Saisonsieg des Rekordmeisters drei Rebounds und einen Assist.

Meister Golden State Warriors feierte angeführt von den Superstars Stephen Curry, Klay Thompson (je 23 Punkte) und Kevin Durant (22) beim 128:120 bei den New Orleans Pelicans seinen ersten Erfolg der Saison. Dieser gelang auch den Los Angeles Lakers. Beim Punktefestival bei den Phoenix Suns (132:130) ließ aufseiten der Lakers der mit reichlich Vorschusslorbeer bedachte Liga-Neuling Lonzo Ball mit 29 Punkten, elf Rebounds und neun Assists erstmals aufhorchen.

Anti-Rassismus-Proteste erreichen die NBA

Die Sängerin Justine Skye demonstrierte per Kniefall vor dem Spiel der New Jersey Nets gegen Orlando Magic gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt in den USA - während sie "The Star-Spangled Banner" sang. Mit der berühmten Geste sorgte die 22-jährige für gemischte Reaktionen bei den Zuschauern im Barclays Center. Nach ihrem Auftritt schrieb die dunkelhäutige Sängerin bei Instagram: "Es war ziemlich unbehaglich, die Hymne zu singen. Wahrscheinlich werde ich nie wieder dazu eingeladen, aber beim ersten Heimspiel in meiner Stadt musste ich die Chance ergreifen und meine Stimme erheben."

Während die Proteste in der Football-Profiliga NFL seit Wochen in vielen Stadien gang und gäbe sind und US-Präsident Donald Trump immer wieder zu Schmähungen gegen Spieler und Liga veranlasst haben, sind die NBA-Spieler von der Ligaspitze dazu angehalten worden, während der Nationalhymne stehen zu bleiben. Vor dem Ligastart in dieser Woche hatten allerdings zahlreiche NBA-Stars, darunter LeBron James und Stephen Curry, laut ihren Unmut über die Missstände im Land und die Politik der Regierung Trump geäußert.

