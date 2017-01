Der Meister von 2011 gewann in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Washington Wizards 113:105 (67:61), Nowitzki spielte dabei als Center und erzielte bei 24 Minuten Einsatzzeit elf Punkte und sieben Rebounds. Dallas liegt mit 11:24-Siegen allerdings weiterhin nur auf Platz 13 der Western Conference, Topscorer der Mavs war Harrison Barnes mit 26 Zählern.

Bogut bei Dallas nur auf der Bank

"Es gab schon ein paar Situationen in meiner Karriere, in denen ich auf dieser Position gespielt habe" , sagte Nowitzki: "Aber noch nie so durchgängig." Trainer Rick Carlisle erklärte, diese Formation in den nächsten Spielen weiter ausprobieren zu wollen. "Wir werden sehen, wie es läuft" , sagte Carlisle.

Der etatmäßige Center Andrew Bogut musste zunächst auf der Bank Platz nehmen, beide standen nie gleichzeitig auf dem Feld.

