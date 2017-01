Schröder war beim 97:82 (45:42)-Erfolg der Atlanta Hawks bei den Dallas Mavericks mit 20 Zählern zweitbester Werfer und trug damit maßgeblich zum sechsten Sieg in Serie bei. Nowitzki konnte mit elf Punkten die zweite Niederlage der Mavericks nacheinander nicht verhindern. "Das war leider nicht gut genug", sagte Nowitzki. "Wir können mit unserer Start-Aufstellung noch nicht über einen längeren Zeitraum zusammenspielen. Wir wollen eigentlich in keine Situation kommen, in der wir acht oder zehn Punkte hinten liegen und uns dann zurückkämpfen müssen. Aber genau das ist passiert." Das missfiel auch Trainer Rick Carlisle: "Wir lagen in der ersten Halbzeit vorne, aber als sie die Führung übernahmen, war es vorbei. Wir müssen einfach alles tun, um nicht in Rückstand zu geraten."