Mit 101:117 (37:58) unterlag das Team aus Illinois am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Raptors. Zipser, der bei den Bulls in der Anfangsformation stand, erzielte sieben Punkte beim Gastspiel in Kanada. Außerdem verbuchte der 23-jährige Heidelberger fünf Rebounds und drei Assists, aber auch drei Ballverluste.

Starke Big Men

Chicagos erfolgreichster Punktesammler war Center Robin Lopez mit 18 Zählern. Bei den Gastgebern war der Litauer Jonas Valanciunas mit 23 Punkten am erfolgreichsten. Der Big Man der Raptors schnappte sich zudem 15 Rebounds im Spiel. Torontos C.J. Miles konnte mit 22 Zählern ebenfalls überzeugen. Am Samstag empfängt Chicago, das als eines der schwächsten Teams in dieser Saison gilt, Titelanwärter San Antonio Spurs.