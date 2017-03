Rückschlag für Zipser und Chicago

Die Bulls verloren am Samstagabend (04.03.2017, Ortszeit) in eigener Halle mit 91:101 gegen die Los Angeles Clippers. Der deutsche Nationalspieler Zipser kam in knapp 18 Minuten Einsatzzeit auf solide zehn Punkte und zwei Rebounds. Bester Werfer der Bulls war Jimmy Butler mit 16 Zählern. Bei den Clippers war Jamal Crawford mit 25 Punkten der Topscorer.

Mit 31 Siegen aus 62 Spielen liegt Chicago als Tabellensiebter im Osten weiter auf einem Playoff-Platz in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Verstärkung für Schröder bei den Hawks - Calderon kommt

Die Atlanta Hawks haben den erfahrenen Spanier Jose Calderon verpflichtet - und damit einen weiteren Back-Up für Spielmacher Dennis Schröder. Der frühere Welt- und Europameister ist der dritte Point Guard im Aufgebot des Klubs neben Nationalspieler Schröder, derzeit Nummer eins auf seiner Position, und dem ehemaligen Münchner Malcolm Delaney.

Die Los Angeles Lakers hatten sich Anfang der Woche von Calderon getrennt, die Golden State Warriors holten den Spielmacher, setzten ihn aber schnell wieder auf die sogenannte Waiverliste. Nun füllten die Hawks ihren letzten offenen Kaderplatz mit Calderon, einst Teamkollege von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks. Nach zwei Tagen auf der Waiverliste können NBA-Spieler von allen Konkurrenten ohne einen Ausgleich an den abgebenden Verein verpflichtet werden.

Sperre für Hawks-Coach Budenholzer

Atlantas Coach Mike Budenholzer wird seinem Team ein Spiel fehlen. Der 47-Jährige wurde von der NBA wegen einer hitzigen Diskussion mit einem Schiedsrichter während der 130:135-Niederlage gegen Meister Cleveland Cavaliers gesperrt. Die Strafe wird Budenholzer beim kommenden Heimspiel gegen die Indiana Pacers absitzen.

