Vier Tage nach dem 99:127 gegen die Minnesota Timberwolves ging der Vorjahresfinalist mit 99:133 bei den Toronto Raptors völlig unter. James konnte die Niederlage mit seinen 26 Punkten nicht ansatzweise verhindern.

"Ich verstehe nicht, was in den letzten Tagen passiert und was falsch gelaufen ist, aber sie haben uns auseinander gerissen" , sagte James: "Wir müssen die Lösung finden und zurückschlagen."

Die Cavaliers haben zum ersten Mal in der James-Ära zwei aufeinanderfolgende Niederlagen mit mehr als 25 Punkten zu verarbeiten. In der Eastern Conference liegt der Champion von 2016 auf Rang drei.

Stand: 12.01.2018, 08:25