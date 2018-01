Es läuft aktuell einfach nicht für Paul Zipser und seine Chicago Bulls. Am Sonntag (28.01.) unterlag der sechsfache Champion den Milwaukee Bucks mit 96:110 (42:61). Es war bereits die vierte Pleite in Serie für die Bulls, die nun mehr denn je um den Einzug in die Play-offs zittern müssen.

Mit einer Bilanz von 18:31-Erfolgen wächst der Rückstand auf die begehrten Ränge wieder auf sechs Siege an. Ex-Bayern-Profi Zipser kam nur im vierten Viertel zu einem Kurzeinsatz und blieb ohne Punkte. Ganz anders Bucks-Star Giannis Antetokounmpo, der zu den auffälligsten Akteuren zählte und mit 27 Zählern Top-Scorer der Partie wurde.

dpa/red/sid | Stand: 29.01.2018, 08:50