Die Frage ist eigentlich nur, wie die drei Superstars, die in der zuletzt den Großteil der Offensive ihres Teams schulterten, mit einer etwas kleineren Rolle zurechtkommen. Allen drei fehlt allerdings noch ein Meisterschaftsring. Wenn sich alle drei also einem gemeinsamen Ziel unterordnen, ist im starken Westen so ziemlich alles möglich. Auch wenn OKC kein Titelfavorit ist, gehört es doch ohne Frage zum erweiterten Kreis.

Houston Rockets

Eigentlich hat Houston nur einen großen Trade getätigt. Der hatte es aber in sich. Der West-Halbfinalist der vergangenen Saison konnte in Chris Paul einen Point Guard verpflichten, der nicht nur defensiv mehr als zu gebrauchen ist, sondern zu den besten Spielmachern der NBA gehört. Insgesamt acht Spieler sowie etwas Geld und ein Draft-Pick waren nötig, um den 32-Jährigen von den Los Angeles Clippers loszueisen. Eigentlich tat von den Abgängen dann aber nur der von Patrick Beverley so richtig weh, dessen Defensivqualitäten aber zumindest etwas von Paul aufgefangen werden sollen.

Vor allem soll Paul aber in der Offensive James Harden entlasten. Der berühmteste Bart der Liga wirkte in den Playoffs der vergangenen Saison ausgelaugt, hatte vor allem in der West-Halbfinalserie gegen San Antonio so gut wie nichts mehr im Tank - dementsprechend hatten die Rockets keine echte Chance.

Mit Paul soll der Ballvortrag nun nicht mehr nur von Harden übernommen werden. Die beiden teilen sich die Verantwortung und werden natürlich auch öfter selbst etwas freiere Würfe bekommen. Wenn Harden sich mit dieser Rolle abfinden kann und Paul, der als extrem perfektionistisch gilt und auch zu Kritik an Mitspielern und Schiedsrichtern neigt, mit der laschen Defensive seines Teamkollegen leben kann, könnte das Duo zum Albtraum für viele Konkurrenten werden.