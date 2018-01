Zipser im Farmteam der Bulls

Der zarte Aufschwung der Atlanta Hawks mit Spielmacher Dennis Schröder ist bereits wieder vorbei. Nach zuletzt zwei Erfolgen setzte es gegen die Chicago Bulls ein deutliches 97:113 (38:55). Schröder hielt als einziger Hawks-Profi mit 18 Zählern mit. "Kompliment an die Bulls, sie waren aggressiver und besser. Wir waren nicht gut genug" , monierte der Braunschweiger.

Paul Zipser stand nicht im Kader der Bulls. Der Ex-Münchner wurde am Freitag (19.01.2018) ins Farmteam Windy City Bulls zurückgestuft und muss sich mit guten Leistungen für eine schnelle Rückkehr zum sechsmaligen NBA -Champion empfehlen. Beim 110:100 gegen Wisconsin am Freitag markierte er noch 25 Punkte, am Samstag beim 117:99 waren es elf Zähler und acht Rebounds.

LeBron James verpasst Rekord

Für Superstar LeBron James wurde sein gedachtes Rekordspiel zu einem Debakel. 25 Punkte benötigte der US -Amerikaner vor dem Spiel der Cleveland Cavaliers gegen die Oklahoma City Thunder, um als jüngster NBA-Profi die Marke von 30.000 Punkten zu knacken. Am Ende kam er auf 18 Zähler, seine "Cavs" wurden beim 124:148 (60:76) deklassiert.

"Ich habe noch nie 148 Punkte mit einer Mannschaft kassiert. Nicht mal in einem Video-Spiel", schimpfte der 33-Jährige. Jetzt droht "Cavs"-Trainer Tyronn Lue die Entlassung. "Ich hoffe nicht. Aber ich weiß es auch nicht" , sagte James.

