Grundsätzlich gilt erst einmal: Seit Lakers-Ikone Earvin „Magic“ Johnson die sportliche Leitung übernommen hat, ist wieder ein Plan, ein Konzept erkennbar. Ein junges Team rund um die Nummer-Zwei-Picks des diesjährigen und des letztjährigen Drafts Lonzo Ball (2017) und Brandon Ingram (2016) soll schon in naher Zukunft wieder spektakulären Basketball in das Staples Center bringen. Vor allem Point Guard Ball ist mit seinen Zauberpässen prädestiniert für diese Rolle und wurde vom Front Office bereits als neues Gesicht der Franchise auserkoren.

Jung und "ungeschliffen"

Das macht alles zunächst einmal Sinn. Nach der sportlich erfolglosen Kobe-Bryant-Abschieds-Tour, die 2016 endete, sowie der letztjährigen Saison in der sich das Team auch aufgrund einer nicht ganz optimalen Zusammenstellung nicht so richtig finden konnte, soll nun mit dem harten Umbruch eine neue Generation die nächste Erfolgsära begründen. Auf eine solche wartet man schließlich in Los Angeles schon ungewöhnlich lang. 16 Meisterschaften sind es bisher, die letzte allerdings datiert aus dem Jahre 2010. Dass die neue Erfolgsära sportlich noch nicht in dieser Saison anfängt, dürfte im stark besetzten Westen jedoch auch Johnson und Co. natürlich klar sein. Dafür ist das Team viel zu jung und ungeschliffen.

Gibt die Richtung vor: "Magic" Johnson

Doch der Weg wird geebnet. Grauenhaft teure Verträge wie der von Timofey Mozgov sollen nach und nach nun abgegeben werden. Mozgov wechselte gemeinsam mit D’Angelo Russell zu den Brooklyn Nets. Dafür bekam man in Brook Lopez einen erfahrenen, starken Center und in Rookie Kyle Kuzma möglicherweise die größte Überraschung des diesjährigen Drafts - die Leistungen, die Kuzma in der Summer League und der Preseason zeigte waren überragend. Angesichts dieser Tatsache geht Los Angeles wohl definitiv als Sieger aus diesem Deal hervor, auch wenn der Abgang von dem sehr talentierten aber etwas schwierigen Russell sportlich gesehen natürlich schade ist.

Etliche Talente

Nun stehen dem ebenfalls jungen Coach Luke Walton also in Ball, Ingram, Kuzma, dem neu verpflichteten Kentavious Caldwell-Pope, sowie Jordan Clarkson, Julius Randle und Larry Nance Jr. extrem viele talentierte bis sehr talentierte Spieler zur Verfügung, die allesamt noch nicht älter als 25 Jahre alt sind. Ball ist beispielsweise erst 19. Dazu kommen auf der Centerposition die erfahrenen Lopez (29) und Andrew Bogut (32), sowie Forward Luol Deng (32). Ein Kern, auf dem sich ohne Frage aufbauen lässt.

In nicht allzu ferner Zukunft – nämlich schon im kommenden Sommer – würden die Lakers, die momentan fleißig darauf hinarbeiten, möglichst viel "Cap Space" zu haben, also in Zukunft hohe Gehälter zahlen zu können, diesen Kern allerdings gerne noch um ein bis zwei Superstars ergänzen. Die Namen LeBron James oder Paul George schwirren schon seit einigen Monaten durch die City of Angels. Ein so junges, talentiertes und dann auch gereiftes Team gepaart mit einem (oder zwei) extrem erfahrenen Superstars? Das wäre dann doch wieder eine Mannschaft, die in den Playoffs durchaus ganz vorne mitmischen könnte.