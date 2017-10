Dirk Nowitzki hat jede Menge Humor. "The big mummy" , "die große Mumie" , nennen seine Teamkameraden den 39-Jährigen neuerdings. "Wenn ich mich morgens bewege, sieht das etwas steif aus" , sagt der Würzburger über "einen meiner Lieblings-Spitznamen".

Er steht vor seiner 20. Saison in der NBA . Und wieder läuft er für die Dallas Mavericks auf, so wie immer. 1539 Spiele stehen in seiner Statistik, Nowitzki hat in der Profiliga inklusive Play-offs 54.592 Minuten auf der Uhr, am Stück wären das gut 38 Tage. Er startet als erst zweiter Profi der Liga-Geschichte in eine 20. Saison mit ein und demselben Verein. "Das ist schon etwas Besonderes" , sagt Nowitzki. Vor ihm gelang dieses Kunststück nur Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers.

Neuer Job unter dem Korb

Seit seinem Debüt in Nordamerika im Mai 1999 hat sich das Spiel verändert. Tempo wird immer wichtiger, Nowitzki immer langsamer. Er weiß das. Doch weil er immer noch so enorm wichtig ist für die Texaner, haben die jetzt eine neue Rolle für den Altstar gefunden. So wird Nowitzki in der neuen Saison als Center auflaufen. Dort zählen Größe, Routine und Spielintelligenz mehr als Schnelligkeit und Athletik.