Mit einem verwandelten Sprungwurf eine Sekunde vor dem Ende des ersten Spielabschnitts erreichte James den neuen Karriere-Meilenstein. Sieben Punkte fehlten dem 14-fachen All-Star vor dem Spiel, um die 30 000 voll zu machen. Am Ende kam James auf 28 Punkte, neun Rebounds und sieben Assists.

Die Fans im texanischen San Antonio würdigten die Leistung des dreifachen NBA-Champions mit Standing Ovations vor dem Beginn des zweiten Viertels. James ist mit einem Alter von 33 Jahren und 24 Tagen der bislang jüngste Spieler, der die 30 000-Punkte-Marke knacken konnte. Neben James zählen auch Kareem Abdul-Jabbar (38 387 Punkte), Karl Malone (36 928), Kobe Bryant (33 643), Michael Jordan (32 292), Wilt Chamberlain (31 419) und Dirk Nowitzki (30 808) zum elitären Kreis.

All-Star-Game ohne Nowitzki und Schröder

Nicht dabei sein wird Nowitzki beim Allstar-Game der NBA. Das findet auch in diesem Jahr ohne deutsche Beteiligung statt. Nachdem Nowitzki (Dallas Mavericks) und Nationalspieler Dennis Schröder (Atlanta Hawks) in einem Voting unter Fans, Spielern und Medienvertretern nicht für die Startformationen berücksichtigt worden waren, schafften sie es am Dienstag ebenfalls nicht unter die 14 Reservisten für das Schaulaufen am 18. Februar in Los Angeles.

Daniel Theis (Boston Celtics), Nowitzkis Teamkollege Maximilian Kleber und Paul Zipser, der zuletzt von den Chicago Bulls zu den Windy City Bulls in die niederklassige G League geschickt worden war, waren ohnehin keine realistischen Chancen auf das Allstar-Game eingeräumt worden.

Nowitzki zuletzt 2015 beim All-Star-Game

Nowitziki war 2015 bislang der letzte Deutsche, der an dem traditionsreichen Event teilnehmen durfte. Insgesamt war der einstige MVP seit 2002 13-mal dabei. Im Gegensatz zu ihnen darf sich Star-Spielmacher Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) über sein bereits siebtes Allstar-Match freuen. Zum ersten Mal überhaupt dagegen sind dagegen Kristaps Porzingis (New York Knicks), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Bradley Beal (Washington Wizards) und Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) von den Trainern der 30 NBA-Klubs berücksichtigt worden.

Bereits in der Vorwoche war bekannt geworden, dass die Idole LeBron James (Cleveland Cavaliers) und Stephen Curry (Golden State Warriors) die Teams in Los Angeles als Kapitäne anführen werden. Anders als in den Vorjahren dürfen James und Curry nun aus dem Pool der übrigen 22 Spieler ihr Team wählen - und zwar unabhängig von der jeweiligen Conference.

Die Nominierten für das NBA-Allstar-Game im Überblick:

Starter: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMarcus Cousins, Anthony Davis (beide New Orleans Pelicans), Stephen Curry, Kevin Durant (beide Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Boston Celtics), LeBron James (Cleveland Cavaliers)

Reservisten: LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Bradley Beal (Washington Wizards), Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns (beide Minnesota Timberwolves), Draymond Green, Klay Thompson (beide Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Kristaps Porzingis (New York Knicks), John Wall (Washington Wizards), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

dpa/red | Stand: 24.01.2018, 07:15