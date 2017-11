Einen Tag nach dem überraschenden Sieg beim Vizemeister Cleveland Cavaliers unterlagen die Hawks trotz einer starken Leistung von Schröder dem Rekordchampion Boston Celtics mit Theis 107:110. Der 25-jährige Theis steuerte drei Zähler und zwei Rebounds zu Auswärtssieg der Celtics bei.

Enges Spiel mit 25 Führungswechseln

Schröder konnte als bester Werfer seines Teams mit 23 Punkten nicht verhindern, dass Atlanta die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen kassierte. Die Celtics unterstrichen in einem engen Spiel, in dem es 25 Führungswechsel gab, ihre herausragende Frühform und verbuchten in Atlanta ihren neunten Sieg in Folge.