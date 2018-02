Team LeBron schlägt das Team Stephen

Der 33-Jährige James von Vizemeister Cleveland Cavaliers gewann in Los Angeles mit seinem Team LeBron gegen das Team Stephen um Stephen Curry (Golden State Warriors) 148:145. James war mit insgesamt 29 Punkte der beste Werfer, brachte sein Team in der Schlussminute entscheidend in Führung und legte die letzten Punkte von Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) auf.

Das Schaulaufen der Stars fand im neuen Modus statt: Das traditionelle Duell zwischen Eastern und Western Conference ist damit Geschichte, stattdessen stellten die Superstars LeBron James und Stephen Curry ihr Team jeweils zusammen. Deutsche Profis waren in diesem Jahr nicht dabei. Die Spieler der Siegermannschaft erhielten 100.000 US-Dollar Prämie.

Rekord beim Dreier-Contest

Schon vor dem Höhepunkt des Wochenendes gab es die ersten Entscheidungen. Dabei sorgte Devin Booker (21) von den Phoenix Suns beim Dreier-Contest für einen Rekord. Der Shooting Guard traf 20 von 25 Würfen und kam auf 28 Punkte. Booker schlug Klay Thompson von Meister Golden State Warriors und Tobias Harris (Los Angeles Clippers).

Beim Wettbewerb müssen innerhalb einer Minute je fünf Bälle aus fünf Positionen entlang der Dreierlinie geworfen werden. Ein Treffer gibt einen Punkt, ein sogenannter "Money Ball" bringt zwei Punkte. Davon gab es insgesamt neun. Die höchstmögliche Punktzahl ist 34, die vorherige Bestmarke stand bei 27.

Rookie mit den coolsten Slam Dunks

Den Sieg im Slam-Dunk-Contest sicherte sich überraschend Donovan Mitchell. Der 21-jährige Rookie, der für die Utah Jazz auf Punktejagd geht, setzte sich im Finale gegen Larry Nance Jr. von den Cleveland Cavaliers durch.

Am Ende trennten die beiden Kontrahenten zwei Punkte. "Ich wollte es so sehr" , sagte Mitchell nach seinem Sieg: "Es ist eine meiner Lieblingsveranstaltungen während des Allstar-Wochenendes. Nicht nur dabei zu sein, sondern es zu gewinnen ist verrückt."

dpa/red | Stand: 19.02.2018, 08:55