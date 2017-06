Denn als Durant vor dieser Saison die Oklahoma City Thunder verließ und sich nur dem, zumindest in der Wahrnehmung vieler, bereits besten Team der Association anschloss, sondern auch noch der Mannschaft beitrat, gegen die er und OKC in den Playoffs im West-Finale ausgeschieden waren, schlug ihm von fast allen Seiten heftigte öffentliche Kritik entgegen. Wenige Tage vor dem Start der Finals in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneuerte auch Ex- NBA -Star Paul Pierce nochmal seine Kritik: "Das ist als würde man in seinem Viertel von einer Gang gemobbt und würde sich der Gruppe dann kurzerhand anschließen. Ich bin nicht so. Ich würde für mich selbst einstehen und kämpfen wollen."

Der "leichte" Weg?

Mit 4-3 verlor Oklahoma die Serie damals denkbar knapp gegen eine Mannschaft, die viele als haushohen Favoriten angesehen hatten - die Zukunft des Teams aus Oklahoma sah rosig aus, die Aussicht auf einen Titel in naher Zukunft schien absolut realistisch. Doch Durant entschied sich, so wirft man es ihm vor, für den "leichten" Weg und nutzte seinen auslaufenden Vertrag für den Wechsel in die Bay Area. Dort hat er nun in Stephen Curry, Draymond Green und Klay Thompson drei Spieler der absoluten Extraklasse neben sich - und auch die anderen Teammitglieder wissen durchaus mit dem großen orangen Ball umzugehen.

Niederlage: Kevin Durant verlor mit Oklahoma gegen Golden State

In Oklahoma ist Durant - noch ein bisschen verständlich - für die Fans zumindest seither so etwas wie eine "persona non grata" und auch Anhänger anderer Teams werfen ihm seine Entscheidung vor. Die Begründung? Die NBA wurde durch seinen Wechsel noch "vorhersehbarer", die Konkurrenz der Warriors im Westen ist damit auf nur noch ein Team zurechtgerückt - die San Antonio Spurs, mit denen das Team vom aktuell gesundheitlich verhinderten Coach Steve Kerr im Finale der Western Conference kurzen Prozess machte.

Durant als "Zünglein an der Waage"?

Überhaupt gewannen die Warriors alle drei Playoff-Serien bisher mit 4:0, einem "Sweep". Natürlich ist diese perfekte Bilanz ein Rekord und sie ist auch ein Grund, aus dem der West-Champion gegen Ost-Meister und Titelverteidiger Cleveland der Favorit ist. Der Hauptgrund trägt aber die Nummer 35, ist Small oder Power Forward und heißt eben Kevin Durant - denn ihn hatten die Warriors nicht in ihren Reihen als sie im Vorjahr die dramatische Finalserie gegen Cleveland - übrigens auch schon als Favorit - im Schlussspurt noch verloren.

Mit seiner Körperlänge, seiner (mittlerweile) sehr ordentlichen Defense und seiner herausragenden Wurfeffizienz hat er das ohnehin enorme Repertoire der Warriors noch einmal erweitert und auch wenn er statistisch offensiv nicht seine beste Saison spielt, täuschen diese Zahlen. Defensiv war er wohl nie besser und in der Offense hängt aufgrund seiner zahlreichen starken Kollegen eben nicht mehr so viel an ihm wie noch in Oklahoma, wo er den Laden mit Russell Westbrook mehr oder weniger allein schmeißen musste. Jetzt muss er vorne nicht mehr so viele schwierige Würfe nehmen und hat in der Defense - wo er bei den Warriors auch definitiv gebraucht wird, um den eigenen Korb zu schützen - viel mehr Energie.

Schwer zu verteidigen: LeBron James (r.) attackiert den Korb gegen Kevin Durant

Die braucht er auch, denn der 28-Jährige wird es immer mal wieder mit dem möglicherweise am schwierigsten zu verteidigenden Basketballer der Welt zu tun haben - Superstar LeBron James. Der wiederum dürfte es andersherum kaum leichter haben - Durant ist zwar nicht ganz so kraftvoll wie James, wirft aber aus größerer Distanz noch präziser. In der Vergangenheit holte Durant sich immer mal wieder Ratschläge vom vier Jahre älteren "King" - inzwischen tut die "Durantula", wie er aufgrund seiner langen Arme genannt wird, das nicht mehr, wie James selbst zuletzt erklärte.

Auf der Jagd nach dem Ring

Denn Durant trifft seine Entscheidungen durchaus bewusst und betonte das auch immer wieder. Er habe sich bewusst entschieden, seinen Vertrag in Oklahoma nicht zu verlängern und viele für ihn wichtige Argumente sprachen eben für Golden State. Dort wird zwar auch hart gearbeitet, aber mit ihrem "uneigennützigen Spiel" , wie San Antonios Coach Gregg Popovich den Warriors-Stil nach den West-Finals beschrieb, und dem Spielspaß den sie dabei versprühen, passen sie auch besser zu Durant als OKC, wo viele Aktionen isoliert erfolg(t)en. Durant lacht inzwischen oft in Interviews, hat in Draymond Green einen seiner besten Freunde im Team und wirkt trotz der großen und andauernden Kritik ziemlich gelöst.

Der zweite Pick im Draft 2007, achtfache All-Star, MVP 2014 und Olympiasieger 2012 und 2016 aus Washington wollte eine Veränderung und will natürlich auch endlich (mindestens) einen Ring gewinnen, den es in der öffentlichen Wahrnehmung "braucht", um eine Karriere abzurunden. Angesprochen auf die Kritik meinte er damals nur: "Ich halte es für falsch, seine Entscheidung von den Meinungen anderer abhängig zu machen. Wer wird sich noch darum scheren, wenn ich 49 Jahre alt bin?"

Parallelen zu LeBron

Man nimmt ihm diese Sichtweise ab. Durant ist gereift, mit sich offenbar im Reinen. Sollte er aber mit den Warriors überraschend die Finalserie nicht gewinnen, dürfte die Häme relativ groß sein. Damit und der sportlichen Enttäuschung müsste er dann erst einmal umgehen. Der letzte Spieler, der für einen ähnlichen Wechsel so hart kritisiert wurde, war übrigens niemand geringeres als LeBron James. 2010 verließ dieser seine Heimat Cleveland, um mit den Miami Heat und stärkeren Teamkollegen einen Ring zu holen. James gelang das erst im zweiten Anlauf, weil ein gewisser Dirk Nowitzki zunächst etwas dagegen einzuwenden hatte.