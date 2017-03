Spielstand 107:108 aus Sicht der gastgebenden San Antonio Spurs gegen die Houston Rockets - der Zweite der Western Conference liegt 30 Sekunden vor Spielende gegen den Dritten mit einem Zähler zurück. Houstons MVP-Kandidat James Harden hat bis dahin mit 39 Punkten und zwölf Assists wieder einmal eine herausragende Vorstellung abgeliefert. San Antonios Forward Kawhi Leonard hat den Ball, zieht aus dem Block seines Teamkollegen nach links und drückt kurz vor der Dreierlinie ab - drin, die Spurs führen 110:108. Doch es sind noch 25 Sekunden zu spielen und in Harden haben die Gäste eben einen der besten Scorer der Liga in ihren Reihen.

Hervorragend in allen Kategorien

Der nimmt sich natürlich den Ball, fackelt gar nicht lang, marschiert über den Court, sein Korbleger geht auch über seinen Gegenspieler und wohl auch in den Korb - es ist schließlich Harden. Doch in dessen Rücken fliegt Leonard heran und "The Klaw" (deutsch etwa: "Die Klaue") klatscht den Ball mit der Hand ans Brett, bevor er den Korb erreicht - geblockt. Der anschließende Rebound ist zwar bei den Rockets, doch einen Korberfolg verzeichnen sie nicht mehr. Leonard bringt es am Ende genau wie Harden auf 39 Punkte, dazu sechs Rebounds, fünf Assists, einen Steal - also das Ball-"klauen" vom Gegner - und zwei Blocks. Vier seiner fünf Dreipunktewürfe hat er getroffen, dazu alle elf Freiwürfe.

"The Klaw" bei der Arbeit gegen Andre Drummond

Im Duell zwischen zwei der aktuell wohl besten zehn Basketballspieler ist Leonard der Sieger und Matchwinner und zeigt in diesen letzten 30 Sekunden genau die Fähigkeiten, die ihn von vielen seiner Kontrahenten, darunter auch Harden, unterscheidet: Leonard macht den Unterschied eben nicht nur in der Offense, sondern auch defensiv. "Die Klaue" verzeichnet 1,9 Steals pro Partie - ein sehr, sehr guter Wert. Dazu blockt er für seine Größe unfassbar viele Würfe, verteidigt auch am Mann im offenen Feld extrem beweglich und knallhart, begeht dabei kaum Fouls, hat offensiv eine starke Wurfquote von überall im Feld, reboundet zuverlässig und erzielt mit 26,3 Zählern pro Spiel eben auch die siebtmeisten Punkte der NBA. Dazu unterlaufen ihm die wenigsten Ballverluste unter den Top-20-Scorern. Im Player Efficiency Rating, das die verschiedenen Statistik-Werte in einer Formel in Beziehung zueinander setzt, bringt er es hinter der "Ein-Mann-Dampframme" Russell Westbrook von Oklahoma auf Rang zwei.

"MVP - MVP - MVP"

Nun ist das alles nicht völlig neu, als die Spurs 2014 den NBA-Titel gewannen, war Leonard der MVP (wertvollster Spieler) der Finalspiele, 2016 und 2017 war er Teil des All-Star-Games und 2015 und 2016 Defensive Player of the Year. Trotzdem werden in der Diskussion um den MVP dieser Saison andere Namen häufiger genannt, darunter auch Harden und Westbrook, die Woche für Woche natürlich Fabelzahlen auflegen, aber defensiv nicht mit Leonard mithalten können (Harden) oder auch etliche Ballverluste produzieren (beide).

Dass die beiden als Favoriten gehandelt werden (natürlich neben dem allgegenwärtigen LeBron James) liegt natürlich an den wahnsinnigen Werten, die Harden und Westbrook in vielen Kategorien auflegen, aber auch daran, dass die defensive Leistung oftmals nur von Kennern und vor allem Teamkollegen gewürdigt wird. Pau Gasol ist so einer. Der Spanier hat in seinen vielen NBA-Jahren so ziemlich alles gesehen und legte sich jüngst fest: "Ich hoffe die Wähler verstehen und sehen das. Man muss nur genau hinschauen. Er verdient den MVP-Titel in dieser Saison. Wie er auf beiden Seiten des Courts den Unterschied macht und nicht einfach 'nur' 30 Punkte erzielt - er ist definitiv mein MVP." Das sahen übrigens auch die Fans so, die während des Rockets-Spiels lautstark die magischen drei Buchstaben skandierten.

Unaufgeregter Teamplayer

Es fällt auch schwer, Gasol da zu widersprechen, wenn man Leonard spielen sieht. Es steht allerdings zu befürchten, dass den erst 25-Jährigen - sein relativ junges Alter vergisst man oft angesichts seiner Ruhe auf dem Court - diese Diskussion nur peripher tangiert. Große Reden schwingen ist seine Sache nicht, gute Aktionen gestenreich zu feiern übrigens auch nicht - ein Lachen von ihm sieht man so gut wie nie, nur ab und an mal ein verschmitztes Grinsen. Leonard ist eine Kategorie Basketball-Profi, wie man sie in der NBA nur selten sieht, vor allem auf diesem Niveau. Bescheiden, still, bodenständig und dabei auf dem Feld mit einer Energie, Zuverlässigkeit und Professionalität, die manchmal an einen aufgezogenen Roboter denken lässt. Alles andere ist für ihn nur Nebengeplänkel. Er ist vor allem Teamplayer und will Spiele gewinnen.

Ähnlicher (Führungs)-Stil: Kawhi Leonard (l.) und Tim Duncan (r.)

Seine - ohne negative Wertung - relative "Emotionslosigkeit", beziehungsweise Unaufgeregtheit mag auch ein Grund sein, aus dem er in der MVP-Diskussion nur Außenseiter ist. Doch für die Spurs ist sie ein Segen. Ob Coach-Ikone Gregg Popovich sich die Spieler nach dieser Eigenschaft aussucht, oder ob Leonard sie auch von seinem langjährigen Teamkollegen und Spurs-Legende Tim Duncan gelernt hat, ist nicht überliefert - vermutlich etwas von beidem.

Unter dem Radar zur Championship?

Fest steht aber: Leonard hat die Führungsrolle vom zurückgetretenen Duncan übernommen, ist schnell in diese Rolle hereingewachsen und legt einen ähnlichen, von Professionalität und mannschaftsdienlichem Spiel geprägten Führungsstil an den Tag. Dass der bei den Spurs relativ gut ankommt, zeigt die Historie: Alle fünf NBA-Titel der Franchise fielen in die Duncan-Popovich-Ära. Popovich bremst die Euphorie um seinen neuen Star übrigens auch noch zusätzlich und meinte zuletzt: "Ich versuche, Kawhi nicht zu hoch zu loben. Er wird schließlich bezahlt, um genau das zu tun."

Im Titelrennen werden die Spurs zwar seither fast jedes Jahr als Kandidat gehandelt, aber meist zuletzt eben eher an Rang drei oder vier genannt. Vor allem wegen der jüngsten Dominanz der Golden State Warriors und der Cleveland Cavaliers. Die beiden Top-Anwärter schwächeln aber in den letzten Wochen und während über die Verletzung von Kevin Durant (Warriors), die momentane Schwäche der Cavaliers, oder die MVP-Rolle (vor allem Harden und Westbrook) diskutiert wird und die ganze Liga "abgelenkt" ist, sind die Spurs inzwischen mehr als nur ein Geheimfavorit; und laufen dabei verhältnismäßig noch unter dem Radar. Das liegt an der Unaufgeregtheit und Konstanz des Teams. Das liegt daran, dass es sich nicht vom Ziel, dem sechsten Titel der Franchise-Historie und dem ersten ohne Duncan, abbringen lässt, an dem tollen Trainer und dem breiten Kader - vor allem aber liegt es an Kawhi Leonard aus Riverside, Kalifornien.

Stand: 07.03.2017, 12:20