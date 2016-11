Ohne Basketball-Nationalspieler Paul Zipser haben die Chicago Bulls in Florida knapp mit 98:95 (53:53) gewonnen. Für den sechsfachen Meister war es im neunten Saisonspiel der fünfte Sieg. Rookie Zipser kam zum zweiten Mal hintereinander nicht zum Einsatz. Bulls-Coach Fred Hoiberg setzte auf die kleine Rotation mit nur neun Spielern.

Top-Scorer bei Chicago war Jimmy Butler mit 20 Punkten. Mt großem Applaus und Jubel wurde Bulls-Spielmacher Dwyane Wade in Miami empfangen. Der 34-Jährige spielte bis zum Sommer 13 Jahre bei den Heat und gewann in dieser Zeit mit dem Team dreimal den NBA-Titel.

"Es fühlte sich eigentlich normal an, bis ich mich auf der gegenüberliegenden Seite umziehen musste. Ich wusste überhaupt nicht, wohin ich musste" , sagte Wade. "Es war großartig, so viele bekannte Gesichter gesehen zu haben."

Durant gleichauf mit Jordan

Die Golden State Warriors um die Superstars Stephen Curry und Kevin Durant kommen auch besser in Schwung. Beim 125:101-Auswärtssieg bei den Denver Nuggets brannte der Vizemeister das nächste Offensiv-Feuerwerk ab.

Curry glänzte mit 33 Punkten. Durant kam lediglich auf 18 Zähler, die Rekordjagd der prominenten Sommerverpflichtung endete nach zuvor 72 Spielen in Folge mit mindestens 20 Punkten.

Durant liegt damit gleichauf mit Michael Jordan auf Platz vier der "ewigen" Bestenliste. Die Bestmarke des legendären Wilt Chamberlain (126 Spiele von Oktober 1961 bis Januar 1963) bleibt unangetastet.

Nowitzki auf dem Weg der Besserung

Dirk Nowitzki hat derweil nach seiner Achillessehnenverletzung wieder mit leichtem Training begonnen. "Es ist definitiv besser geworden, aber ich habe auch noch nicht so viel gemacht" , sagte er ESPN. "Wir haben nicht annähernd etwas bei vollem Tempo gemacht. Ich habe nur damit angefangen, mich ein wenig auf dem Parkett zu bewegen." Wann der Ausnahmespieler wieder für die schwach gestarteten Mavs spielen kann, ließ er offen.

"Ich will natürlich am Montag gegen die Knicks und am Mittwoch in Boston auflaufen, weil das zwei meiner liebsten Auswärtsspiele sind. Aber ich weiß derzeit nicht, ob das klappen wird" , erklärte Nowitzki. Der 38-Jährige absolvierte in dieser Spielzeit wegen Magenbeschwerden und Problemen an der Achillessehne nur drei Partien für die Mavs.

