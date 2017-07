NBA - Ex-"MVP" Derrick Rose unterschreibt in Cleveland

Derrick Rose war Chicagos größte Basketball-Hoffnung seit ein gewisser Michael Jordan das Team der "Windy City" verließ. Der Point Guard, erster Pick im Draft 2008, agierte für die Bulls nach nur zwei Jahren schon schlichtweg spektakulär. Explosiv, enorm schnell, athletisch und mit einem breiten Arsenal an Korbabschlüssen - zumindest in Korbnähe - ausgestattet, hatte man in dem damals erst 22-Jährigen schon den wohl für lange Zeit gefährlichsten Gegenspieler in der Eastern Conference für LeBron James ausgemacht.

Über die Bulls und Knicks nach Cleveland

In Chicago geboren war Rose der "Hometown-Hero", wurde 2011 als jüngster Spieler aller Zeiten zum Liga- MVP (wertvollster Spieler) gewählt und es schien als könne Rose seine Bulls für die nächsten mindestens zehn Jahre anführen und vielleicht sogar ein oder zwei Meisterschaftsringe holen. Sein Jersey gehörte zu den meistverkauften der NBA .

Nur wenige Jahre später sieht seine Realität aber anders aus. Rose musste sich in diesem Sommer als Free Agent (vereinsloser Spieler) bei den Klubs anbieten, sein Arbeitspapier bei den New York Knicks, zu denen er im vergangenen Sommer nach sehr erfolglosen Jahren in Chicago gewechselt war, endete.

Kaum einer wollte ihn offenbar nun verpflichten, kaum ein Team war bereit, die Gehaltsforderungen des heute erst 28 Jahre alten Point Guards zu erfüllen. In der vergangenen Saison verdiente Rose bei den Knickerbockers noch 21,3 Millionen Dollar - jetzt unterschrieb er für 2,1 Millionen Dollar für ein Jahr in Cleveland.

Verletzungspech ohne Ende

Anfällig: Derrick Rose

Dass die Bulls Rose überhaupt erst zu den Knicks ziehen ließen, hat sportliche Gründe, die Rose nur teilweise zu verantworten hat. Denn seit der Spielzeit 2012/13 konnte "D-Rose" weniger als die Hälfte aller möglichen NBA-Partien überhaupt absolvieren. Zwar hatte sich Rose auch nicht unbedingt beliebt gemacht mit der Aussage, in den nächsten Jahren möglichst viel Geld verdienen zu wollen, doch vor allem seine etlichen Knieverletzungen und Operationen machten ihm einen Strich durch die Rechnung.

Und ein Spieler, dessen größte Stärke seine Schnelligkeit und seine Explosivität sind, findet eben nicht zu alter Stärke zurück, wenn beide Knie stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Sein Distanzwurf ist außerdem nicht stabil genug, seine Übersicht als Spielmacher ordentlich aber nicht herausragend. In der "modernen" NBA ist Rose inzwischen mit seinem "Score-first"-Spielstil eher ein Auslaufmodell auf der Point-Guard-Position. Doch immerhin: In seiner Zeit in New York blieb er größtenteils gesund und legte ganz ordentliche Zahlen auf - die besten seit seiner mehrere Jahre andauernden Verletzungsmisere. Bezahlen wollten die Knicks, die die Playoffs klar verpassten, Rose aber trotzdem nicht mehr in dem Ausmaß.

Kein Ersatz für abwanderungswilligen Irving

Auf dem Spielermarkt zeichnete sich für den traditionell sehr, manchmal auch über die Maßen, selbstbewussten Rose, der erneut zumindest auf ein Jahresgehalt im zweistelligen Millionenbereich und eine Rolle als "Starter" gehofft haben dürfte, in diesem Jahr schnell ab: Diese Kombination wird er wohl kaum erhalten. Nun ist er beim Meister von 2016 und Finaltailnehmer von 2015-2017 gelandet, beim wohl besten Spieler der Welt und seinem Idol LeBron James, der sich auch direkt bei Twitter mit Rosen-Emoticons diebisch über seinen neuen Mitspieler freute.