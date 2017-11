NBA - Daniel Theis ist Bostons Geheimwaffe

Der 25-Jährige, der in der vergangenen Saison noch in der BBL für Bamberg aktiv war und neben drei Meistertiteln in Serie auch zuletzt die Auszeichnung zum besten Verteidiger der Liga erhalten hatte, hat kaum Anlaufzeit gebraucht, um ein "gestandener" NBA -Spieler zu werden. "Gestanden" klingt zunächst etwas übertrieben für jemanden, der erst sieben Spiele absolviert hat, doch Theis hat sich bei diesen sieben Auftritten (bei einem zusätzlichen Spiel kam er nicht zum Einsatz) bereits großen Respekt erarbeitet, stand sogar einmal schon in der Startformation.

"Kleine Dinge" und "Alley-Oops"

Sein "Double Double" , also zweistellige Werte in zwei relevanten Statistik-Kategorien, gegen die Sacramento Kings in der Nacht zu Donnerstag (02.11.2017) bildete den nächsten vorläufigen Höhepunkt. Zehn Punkte und zehn Rebounds gelangen dem "Big Man", der mit seinen 2,06 Meter zwar nicht zu den "Riesen" auf den großen Positionen gehört, aber dennoch in der stärksten Liga der Welt hervorragend unter dem Korb "wütet".

Video starten, abbrechen mit Escape Von Bamberg nach Boston - Daniel Theis und sein Platz bei den Celtics | Mittagsmagazin | 20.10.2017 | 01:39 Min. | Verfügbar bis 20.10.2018 | Das Erste

Vor allem seine Defensivarbeit, die "kleinen Dinge" , wie es sein neuer Coach Brad Stevens mal ausdrückte, aber auch sein durchaus - für viele Beobachter überraschend - versiertes Offensivspiel sind es, die ins Auge stechen. Seine Wurfquote ist gut, sein Auge ebenfalls. Die Arbeit beim Rebound und generell unter dem Korb sind aber seine größte Stärke und das hat bei dem Mann, der 2013 im NBA-Draft nicht ausgewählt wurde, vor allem auch mit Einsatz zu tun.

Theis bringt viel Energie aufs Feld, fällt mit bedingungsloser harter Arbeit auch gegen größere Gegenspieler auf und ist vorne schon jetzt beliebte Anspielstation seiner Teamkollegen um Superstar Kyrie Irving, wenn es darum geht, einen "Alley-Oop" zu spielen. Einen Pass also, den der Teamkollege, in diesem Fall eben Theis, in der Luft fängt und dann auch in der Luft meist mit einem krachenden Dunking durch den Korb schickt. In den Highlight-Zusammenfassungen der Spiele der Celtics ist der Deutsche somit trotz seiner im Schnitt "nur" 14.6 Minuten Einsatzzeit pro Spiel ein regelmäßiger Gast.