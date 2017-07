Die Anfrage Irvings wegen eines Trades - also eines Tauschs - sei schon in der vergangenen Woche gekommen, berichtet Brian Windhorst, Journalist des US-Sportkanals "ESPN". Irvings bevorzugtes Ziel seien die San Antonio Spurs, berichtet Windhorst unter Berufung auf ligainterne Quellen. Aber auch die New York Knicks, Miami Heat oder die Minnesota Timberwolves seien mögliche Optionen. Irvings Agent Jeff Wechsler hat die Bitte um einen Handel bislang (22.07.2017) weder bestätigt noch dementiert.

Aus dem Schatten von LeBron James

Grund für die Irvings Anfrage: Der Point Guard will den Schatten LeBron James' verlassen. In den vergangenen drei Jahren mit drei Finalteilnahmen spielte "Uncle Drew" immer nur die Rolle des Nebendarstellers für den Superstar. Offenbar reicht der Teamerfolg dem ersten Pick von 2011 nun nicht mehr. Für einen Wechsel würde er wohl sogar in Kauf nehmen, 2019 keinen "Super-Max"-Vertrag zu erhalten.

Für James sei die Nachricht aus heiterem Himmel gekommen und er sei enttäuscht von seinem Mitspieler, berichtet Windhorst bei "ESPN".

Der 25-jährige Irving wurde mit den Cavaliers 2016 NBA-Meister, viermal wurde er ins All-Star-Game gewählt, einmal davon als MVP ausgezeichnet. In Cleveland spielt er seit 2011.

red | Stand: 22.07.2017, 14:26